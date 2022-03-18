俄烏開戰以來多次發生俄士兵被俘虜後，坦言對於自己到烏國打仗一無所知，有些人甚至哭著說要回家找爸媽，一連串荒謬行徑，揭穿了俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）領導下被稱為「特殊軍事行動」的幌子。近期推特流傳一段音檔，證實一群俄士兵為了逃避上戰場，異想天開的朝自己身上開槍，如此一來便能裝傷回國治療。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，昨日(17)白俄媒體NEXTA公布一段音檔，一名俄羅斯士兵告訴他的母親，同袍正在找一些烏克蘭使用的7.62公釐口徑子彈來傷害自己，更補充:「他們已經動手了。」該名俄士兵繼續解釋，這樣就能假裝被敵軍射傷，然後順利被送回俄羅斯南部的醫院。

音檔中，母親告訴兒子直接請求上級把自己遣返回國，「告訴他們你需要幫助」。然而，由於逃兵將受到俄羅斯法律嚴厲懲罰，他說道:「拒絕服役的人已經被判8年刑期…，任何想離開的人不可能成功的。」因此俄士兵們無所不用其極，只好假裝受傷不想再攪和其中。他絕望地說:「烏克蘭人把一切都炸毀，我們的裝備都沒了，一切都完蛋了。」

Another intercepted conversation of the #SBU shows how demoralized and broken the invader army is: #Russian occupiers look for "#Ukrainian ammunition" to shoot themselves in the legs and go to the hospital. pic.twitter.com/jL2LJALjIm — NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022

根據烏克蘭當局最新數據統計，俄羅斯軍隊士氣逐漸銳減，至今已造成超過14,000名士兵傷亡。五角大廈則估計，為期三周的戰況使俄軍折損28,000兵力，大約是20年來北約在阿富汗戰爭損失的2倍。