全美房地產經紀商協會（NAR）周五（18日）表示，受房貸利率攀升與房價持續上漲等雙重打擊，2月成屋銷售比前月減少7.2％。然而據房地美的調查指出，本周美國30年期固定房貸平均利率已經升破4％，創下2019年來最高紀錄。

NAR發布2月成屋銷售數據月減7.2％，換算年率後降至602萬戶。該協會首席經濟學家Lawrence Yun指出，房屋負擔能力持續成為一個重大挑戰，面臨房貸利率上揚與房價節節走高，讓許多潛在購屋者已經望之卻步。

數據還顯示，2月成屋房價中間值為35萬7,300美元，比一年前增長15％，為連續第120個月增加，創下美國史上最長上漲紀錄。

此外美國低房貸利率時期也正式宣告結束！房地美周四（17日）發布初級房貸市場調查，到17日為止的當周，30年期固定房貸利率平均為4.16％，不僅是2019年4月以來首度突破4％，並且創下該時間以來最高紀錄。

若與一周前的平均利率相比，本周利率也激增0.31個百分點，也締造2016年11月最大單周升幅。年初以來30年固定房貸利率就已大幅攀升，這周平均利率若與一年前比較，足足增加超過1個百分點。

由於預期聯準會（Fed）今年將多次升息，推升美國10年期公債殖利率勁揚，過去兩周該殖利率已大幅攀高超過40個基點。然而房貸利率通常追隨美國10年期公債殖利率的走勢。

房地美首席經濟學家卡特（Sam Khater）指出，由於Fed在本周決策會議後，暗示今年還會有6次升息，房貸利率預料到年底還會持續走高。不過他也認為，房貸利率上揚不至於對房價造成影響。卡特解釋雖然購屋需求近來已經出現降溫，但是購屋競爭依然不見緩解，造成該現象的主要因素是目前房屋庫存依然處在低水位。這也意味在今春購屋旺季，高房價壓力只會有增無減。