鷹派大將聖路易聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard），18日發聲明解釋在15-16日政策會議反對僅升息1碼的原因，他呼籲今年內聯邦基金利率應升到3％之上，才能應付高通膨問題。聯準會理事華勒（Christopher Waller）則主張，聯準會今年應有1次以上升息2碼的行動。

布拉德在周五的聲明中指出，美國貨幣政策不知不覺寬鬆過頭，通膨已見飆升，政策利率卻仍在超低檔，將短期實質利率拉得更低。

他補充提到，Fed決策單位聯邦公開市場委員會（FOMC），必須盡快行動解決上述情況，否則恐怕會在通膨目標上喪失公信力。

布拉德主張聯邦基金利率今年內，應自近乎零水位升到3％之上，每次1碼的幅度相當於升息12次。

布拉德聲明表示，通膨正對經濟底層的民眾造成傷害。他說：「對收入和財富不豐，以及對生活成本上升適應能力有限的人來說，通膨過度的負擔尤其沉重。經濟表現強勢，加上通膨出乎意料地高，意味Fed當前的政策利率過低，對美國總體經濟情勢難以審慎管理。」

16日FOMC以8票對1票的表決結果，決定升息1碼（25個基點），將基準利率調高到0.25％到0.5％區間。布拉德即是唯一投下反對票的決策委員，他認為升幅應達2碼（50個基點），同時呼籲聯準會著手縮表。

為打壓通膨，聯準會理事華勒也主張採取更激進的升息行動。他18日告訴美媒CNBC，聯準會今年應有1次以上升息2碼的舉措。

華勒在15-16日政策會議中，對升息1碼投贊成票，主要是基於俄羅斯入侵烏克蘭帶來變數，但他認為聯準會短期內仍須有更積極的作為。

華勒上CNBC節目《Squawk Box》接受專訪表示：「我的確贊同一開始就大幅升息，如果我們希望今年稍晚或明年就看到升息對通膨的影響，現在就得加緊回收寬鬆措施。」他指出，在不久的未來，聯準會至少有一次集會應升息2碼，多幾次維持這種升幅也無妨。