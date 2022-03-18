根據投資者與交易員指出，俄羅斯已用美元向部分海外債權人支付債券票息，這也意味俄國暫時可以避免出現1998年以來首次主權債務違約。儘管如此，國際信評機構標準普爾認為，俄國未來數周在償付歐洲債券時仍將繼續面臨該問題，因此把其主權信用評等再降到CC更低的垃圾級。

持有俄國以美元計價債券的債權人表示，已在周四（17日）收到債券票息付款，雖然比截止期限晚了一天，但仍在30天的寬限期之內。

俄國財政部周四也發布聲明指出，它已把應支付的1.17億美元付給代理銀行。據內情人士透露，所指銀行就是摩根大通，摩根大通之後再把這些錢匯給花旗倫敦分行。花旗透過結算步驟會把資金轉移到債權人帳戶。

根據AdvantageData資料顯示，周四俄羅斯於2023年到期的債券交易價格約為41美分，高出周三的27美分。至於2043年到期的債券，周四交易價格約為32美分，也高出周三的22美分。然而在俄烏開戰前，這些債券交易價格都在100美分以上。

另外ICE Data服務機構也指出，俄國5年期信用違約交換（CDS），也就是債務違約的可能性，已從周二的60％高點降至41％。

雖然俄國這次在西方制裁下，仍有能力支付美元債券票息，但不意味它的債務違約危機已經完全解除。俄國本月還需支付海外債權人約6.15億美元債券票息，另外還有一筆即將到期的20億美元債券則必須在4月償付。

理論上，俄國擁有逾6,300億美元外匯存底，償還這些外債沒有太大問題，但由於面臨西方國家嚴厲制裁，使得俄國無法動用這些資金。

此外標準普爾周四再度調降俄國主權信用評等從「CCC-」降至「CC」，並維持前景為負向，這已是該機構自2月底第二次調降俄國信評。標普指出雖然俄國目前仍可轉帳付款給債券持有人，但它認為俄國之後在償付不久到期的歐元債券時，將會繼續面臨類似的技術問題。