2位男主角在片中露3點演出，火花激情四射。（海鵬提供）

奧地利男星喬治佛瑞德區（Georg Friedrich）在新作《愛你讓我自由》飾演一名超級恐同的直男重刑犯，卻在獄中遭到飾演「175」（同性戀罪犯）的德國男星法蘭茲羅戈斯基（Franz Rogowski）掰彎。一場他掏出小弟弟、要求對方在獄中幫他口交的戲驚世駭俗，讓喬治佛瑞德區「一舉」站上波士尼亞塞拉耶佛電影節影帝寶座，有趣的是，2位男主角更因片中露3點演出、激情四射的火花，雙雙提名奧地利羅米獎（Romyverleihung）影帝，將於下月一較長短。

素有「奧地利最狂野演員」之稱的喬治佛瑞德區，出生於維也納，畢業於奧地利戲劇學校。酷、帥、癖、狂的他，擁有獨特迷人口音，時而歇斯底里，時而幽默風趣，曾以《白晝之夜》榮登柏林影帝殊榮，是麥可漢內克、蘇古諾夫、伍瑞克賽德爾等國際大導演的最愛。這次他在《愛你讓我自由》飾演直男刺青師「維多」，因為殺了妻子的小王遭處重刑，卻在25年監獄歲月中、三度遇到「175」同性戀罪犯漢斯（法蘭茲·羅戈斯基 飾），從原本的鄙視、最後成了倚賴終生的摯愛，獲美媒DEADLINE大讚「微妙感情扣人心弦」。

該片劇情描述，戰後德國正在復甦，但因法律認定「同性戀是罪行」，漢斯（法蘭茲羅戈斯基 飾）從集中營直接被移送監獄繼續服刑，並遭到重刑犯室友維多（喬治佛瑞德區 飾）的鄙視。漢斯刑滿出獄後不久，很快又因「再犯」入獄，並與維多再度相遇，2個遭到社會遺棄的男人，自此逐漸相惜：維多發揮長才，以刺青蓋掉漢斯的集中營編碼；漢斯則為袒護他出面頂罪，建立非比尋常的情誼。一場佛瑞德區感慨25年牢獄人事全非、青春耗盡而痛哭的戲，除獲美國同志新聞網盛讚「演出非凡」，悲涼際遇令觀眾一掬同情之淚。

《愛你讓我自由》將於下周五（25日）在台上映。