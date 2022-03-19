全新iPhone SE 18日正式在臺灣開賣，各家銀行紛紛祭出刷卡優惠，首波開賣地點除了在蘋果門市與官方網站，各大電商都加入販售行列，台新銀行推出@GoGo卡友結合PChome上訂購全新iPhone SE，單筆消費回饋1,000元(限量登錄100名)，還可再享最高3.5％現金回饋，等於刷卡購機最高現省台幣1,300元。

台新銀行支付金融處資深副總經理黃天麟表示，全新iPhone SE的Touch ID，是許多忠實果粉最期盼回歸iPhone的功能之一，這次全新iPhone SE開賣，預期會引起許多SE鐵粉的搶購熱潮。

台新銀行推出@GoGo信用卡在PChome購買全新iPhone SE，最高享1,300元回饋；持台新銀行燦坤聯名卡於燦坤門市購買全新iPhone SE新機系列，單筆(含分期)滿15,000元，也送400元還元金(限量150名)。

另外，持台新銀行信用卡於購物網站購買全新iPhone SE享有不同回饋：2022/3/1-3/31期間於momo購物消費不限金額6％回饋(限量登錄2,200名，回饋上限500元)；2022/3/1-3/31於東森購物消費單筆滿10,000元送刷卡金500元(限量登錄120名)；2022/3/1-3/31於蝦皮購物消費單筆滿10,000元送刷卡金600元(限量登錄100名)。