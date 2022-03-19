「2022 財訊財富管理大獎」揭曉，匯豐(台灣)商業銀行、遠東商銀雙雙展現最佳實力。

匯豐台灣財富管理暨個人金融事業處副總經理葉清玉表示，此次一舉奪下「 外商銀行最佳財富管理獎」、「 外商銀行最佳理專 團隊獎」、「外商銀行最佳數位金融獎」、「外商銀行最佳數位智能系統獎」與「外商銀行金融服務創新獎」五項大獎。

其中，「最佳財富管理獎」與「最佳理專團隊獎」，匯豐銀行已連續第三年獲得，源自匯豐銀行的國際化團隊優勢，提供優質的跨國金融服務，能為客戶提供豐富多元的財富管理服務，葉清玉表示，今年再次獲得評審與大眾的肯定，匯豐銀行財富管理實屬實至名歸。

遠東商獲頒「最佳服務」、「最佳財富增值」及「最佳公益推動」三大獎項，遠東商銀執行副總經理林建忠表示，遠東商銀結合遠東集團多元化資源，規劃符合客戶需求的特色分行讓服務更有溫度，打造貼近客戶生活的金融服務。

「最佳公益推動」部份，林建忠表示，遠東商銀長期參與公益活動，自1997年起就與伊甸基金會合作發行愛心認同卡，只要持卡人使用遠東商銀信用卡消費，遠東商銀就捐出消費金額的0.3％，成為推動社會向善的力量，讓愛心永續循環。