等待了兩年多的「解封」，終於，見到曙光。

3月11日上午，衛福部長陳時中在立法院接受質詢，第一次對「解封」提出清楚指示，他說：「疫情平穩，一個月後解封策略就會明朗。」更早的4天前，陳時中也說，如果國內疫情持續控制，入境檢疫隔離天數，有可能自十四天縮短為現行的10天之後，更進一步縮短為7天。

無論多漫長的等待，這條隧道，終於要走到盡頭了！

在解封的路上，歐美市場或許走在前頭，若從資本市場的表現，已可窺出一二，最近因為疫情經濟而起的視訊會議軟體Zoom，以及視訊健身的派樂騰（Peloton），股價都已大幅修正，今年以來Zoom跌幅將近五成，後者也跌了4成；緊接在後的台灣，解封的時程或許還會略微調整，但大方向已然確立。

海嘯第一排昇恆昌獨家告白，江松樺：解封後才是最擔心的

「疫情的影響大概就是這樣了，這已經不是我眼前最擔心的事，我現在最擔心的，是解封之後，進出國門的人流是否還能回到過去的盛況……。」

這次受疫情影響最劇、站在海嘯第一排的機場免稅店業者昇恆昌，原本被認為是解封之後，想當然耳能歡喜迎接商機復活的「解封贏家」，但幾乎從未對外接受媒體採訪的昇恆昌董事長江松樺，首次與《今周刊》敞開心房，娓娓道來這兩年的辛苦，與解封前的準備，沒想到江松樺一開口，和外界的預期，完全不同。

根據世界免稅研究機構《Moodie Davitt Report》的統計，2019年昇恆昌以19.32億歐元的營業額，排名全球第十，以當年的匯率計算，折合台幣約620億元，比同年度的電商龍頭momo（富邦媒體）營收還要高。

但一個疫情打下來，即使機場還有稀落的旅客進出，防疫戒備森嚴下，旅客來去匆匆，鮮少有人還有心思停駐下來，在免稅店購物，昇恆昌只能靠著少數的網購，或依據 《免稅商店設置管理辦法》 規定，由昇恆昌代墊稅金，將完稅產品在不能廣告、不能行銷的前提下，在國內低調銷售。

如此艱難地「匍匐前進」，剩下多少營業額？答案可能是「一成不到」；換句話說，從當年的600多億元，剩下不到60億元的營收。

這可能還不是最困難的事，他最擔心的，還沒發生，那就是，解封之後要面對的變局。

有精品業者指出，「全球零售通路的版圖，在疫情中悄悄發生質變。」許多精品品牌業績在疫情中創下新高，但過程中，免稅店是缺席的。酒類也是一樣，疫情期間直營生意也很好，疫情之後，總公司會不會考慮降低免稅店的比重？

如此一來，原來的舊模式就真的被取代了，如果不積極因應解封後的新局，可能再也回不到當年的盛況了，這才是比疫情的影響更可怕的變數。

旅行社巨頭也不敢樂觀

雄獅不挑市場 「拿魚翅在賣路邊攤」

而全台灣最大旅行社雄獅也同樣保守看待解封後的新局。雄獅表示，對解封積極準備，但絕不敢過度樂觀，員工數從3000多人，經歷兩年疫情只剩1000多人，營收只剩下2019年的5％，「慘澹經營」都不足以形容。

但坐困愁城從來不是企業的權利，這兩年，雄獅除了在台灣境內設計各種深度旅遊，也和晶華酒店合作觀光列車旅遊環島外，還代理各種票證的販售，連籃球票都賣；不只這樣，董事長王文傑一個拍板，雄獅遠渡重洋，到已解封的美國設立分公司，開辦起美國境內的國旅。

同業說，疫情前雄獅業務多到必須要挑業務做，毛利高、金額夠大才做，但如今，不管市場多小、多不起眼，都要奮力去搶，同業形容「雄獅拿魚翅在賣路邊攤」。

識實務者為俊傑，王文傑深知，活著，才有希望，雄獅不只什麼業務都要搶，還要徹底轉型，如今，他正率領雄獅一級主管在阿里山上閉門練功，據了解，正在為疫後局勢做集思廣益的準備，下山之後，雄獅將要端出大菜，因應解封商機。

當按下解封鍵的那一刻起，已經預告一場悄然無聲的改變正在全球蔓延，如果你我的生活習慣都因為疫情，再也回不去了，那些原本以為解封後的贏家、輸家，又怎可能是想當然耳的想像那麼簡單？