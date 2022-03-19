《財訊》報導指出，3月3日，LED，開始連續爆量下殺，3月8日跌到68.6元的低點，1個月內重挫33%。市場原本期待法說會能有好消息救救低迷的股價，只是沒想到，法說會後，卻因為兩個理由，讓股價更為疲軟。

毛利下滑 稅後淨利也大減

《財訊》分析，第1個理由因為公司公布的財報表現不如預期。富采去年第4季營收為98.5億元，較上一季下滑4.6%，表現高於外界預期，主因Mini LED和紅光LED需求仍大，電視背光的需求仍亮眼。

但是，毛利率卻從前1季的24.8%，降至20.2%；變化更大的是，稅後淨利竟較前一季大幅下滑65.4%，從單季賺12.96億元大降至只賺4.42億元。

公司表示，淨利大減，是因為調整會計科目，將員工分紅在年底做一次性調整，部分扣抵失效提列一次性減損；加上所得稅資產扣抵產生所得稅費用，使所得稅費用季增6倍。

《財訊》報導指出，財報利空固然讓法人失望，但可以視為測試底部的機會，法人真正擔憂的是第2個理由，「富采在Mini LED發展上是否已經浮現隱憂？」關鍵之一，就在中國的競爭對手。

去年蘋果 iPad Pro導入Mini LED作為背光源，富采是獨家供應商，但中國的三安，可能在今年第2季成為蘋果另一個供應商。雖說富采認為，公司產能只能應付需求的6、7成，第2供應商加入並不會對價格造成太大壓力，且品質也是對手的一大挑戰，但是法人仍擔憂富采未來營收和毛利率會受影響。

根據《財訊》報導，中國廠商正在大幅投資Mini LED相關產能。上游LED晶片製造上，2021年9月，三安光電宣布募集不超過79億元人民幣資金，投入湖北Mini/Micro LED項目；另外，華燦光電、聚燦光電、乾照光電都有擴產計畫，去年晶電和隆達也宣布大幅擴張Mini LED產能。

在中游的Mini LED封裝領域，中國的國興光電、聚飛光電、AMTC、Honcu Tronic、REFOND等公司也都加大投資，和富采旗下的隆達競爭。在最下游的系統應用端，則是有京東方、TCL和富采投資的利亞德競爭。

「包括京東方在內，未來5年會有超過50家公司加入競爭，Mini LED市場會變成零和遊戲，到2025年時，每家公司能分到的營收預估下滑25%，售價將下滑34%。」彭博社在去年9月公布的分析中指出，「全球Mini LED電視的供應量到2025年將增加4倍。」因此，到2025年時，Mini LED電視的價格可能只有2021年的一半。