長線投資報酬相當可觀，問題是有沒有信心抱得住股票！股市達人林適中擅長挖掘潛力股獲利，十年內拚出上億身價，他建議投資人從價值面找出價格，才能在動盪中穩健獲利。

林適中的股票操作大致分為三階段，初期炒短線，每天都會進場交易，八年下來，沒什麼賺錢，後來父親過世，守喪期間，他有機會靜下心來檢討、修正方法，進入第二階段的波段操作，持股一到三個月，同樣經過八年，獲利頗豐。

尋找三年內 漲幅超過一倍的股票

好景不常，二○○○年陳水扁就任總統，他預測股價會從一萬點跌三、四千點，便從八千點開始賣股，但是無法克制自己的交易習慣，從七千點又開始買，不知不覺股票滿手，沒想到股市真的跌到三千點，資產縮水一半，心裡相當懊悔自責。

當時他對投資很焦慮，身體出了況狀，心悸、失眠、脫髮找上門，醫生說是壓力太大，建議他適度放鬆，但他怎麼做都無法紓壓，心裡煩躁，乾脆把股票全部賣掉，沒想到清掉股票之後的二個星期，病症全部消失。

「原來股票部位才是壓力來源」，為減輕壓力，讓身體禁得住，他開始把眼光放遠，尋找「三年之內，漲幅超過一倍的股票」，秉持「三年不開張，開張吃三年」的原則，進入長線投資，十年下來，創造五億元資產。

挖掘潛力股 低檔買進倍數獲利

林適中擅長挖掘潛力股，趨勢稍有苗頭，即嗅到投資的機會，提早進場布局。

二○○○年，全球氣候議題火熱，政府提出千架風機、離岸風電計畫，促使廠商引進風電技術，彼時台灣對風電還很陌生，甚至抱持存疑的態度，他深入研究後認為，綠能是全球的趨勢，風電在歐洲已經很成熟，在技術方面無庸置疑。

歐洲報告評估，全球二十個優良風場，台灣海峽就占了十六個，一個動輒三百億、五百億的投資案，外商絕非泛泛之輩，肯定是經過審慎評估，加上國內政策明確，搭上國際潮流，二○一七年中，他以十四元買進做離岸風電水下基礎的世紀鋼(9958)，抱股一年多，七十元賣出，獲利上億元。

另一個例子是農林(2913)。扁政府時期，釋出農地變更住宅的利多政策，並且在農業銀行成立農地交易平台，避免掮客剝削，他心想，農地變更為建地，身價躍升數十倍，而台灣誰的農地最多？毫無疑問的是農林，農林在全台擁有三千七百多公頃農地，若以一坪一萬元計算，股價至少有三十元的潛力，當時農林股價最低三元、最高八元，他在八元買進，十九元賣出，不到一個月獲利一倍。雖然農林在他賣出後的三個星期漲到三十元，沒有賺足全部，但已經達成三年內賺一倍的目標。

搶在趨勢苗頭初現 進場布局

林適中說明，他並非研究產業，而是去理解一個趨勢的形成，然後確認趨勢的可行性，再連結到財經的議題，不管是離岸風電、農地政策，或是現在最夯的碳中和、5G網通、AI人工智慧，創新技術改變市場的遊戲規則，最終形成一個趨勢，想要捷足先登，就必須在趨勢有苗頭之時，趕快進場布局，才能以較低的價格，享受成長所帶來的獲利。

林適中從一家公司的價值面推估未來的股價，他認為，技術分析是一個落後的指標，可以鑑往，但不能知來，技術分析用到極致有只有85%準確性，更多的時候是在70%以下，當股價上漲時，投資人會信心十足，但若股價跌一根、兩根，或跌10%，就會懷疑股價是否已來到高點，放大不確定的15%，最終失去信心而抱不住股票。

從價值面 推估股價未來成長性

「股價在於基本面未來成就的商機」，他舉例，巴菲特投資可口可樂之前，曾預測這家公司未來的現金流，「全球會有多少比例人口喝？如果每人每年喝一瓶，多久可以達十億瓶？可創造多少獲利？」透過財務學的具體量化及對未來的想像空間，來推估未來合理的股價。

他進一步說明，「EPS跟股價有高度正相關」，EPS創新高，股價必然創新高，過去他十四元買進世紀鋼，預估三年後股價沒有一百元，也有五十元，世紀鋼二○一八年到二○二一年EPS分別為0.17元、3.53元、4.38元、4.67元(前三季)，中間兩次股價從一百元跌回五十元，他在五十元加碼買進，股價在第四年依舊站穩一百元，如果信心不足，可能早已賣掉，享受不到成長的獲利。

從價值面推估股價，林適中提出兩種方式：第一，每股淨值，例如，他假設農林的農地一坪賣一萬，所得總資產價值除以股本，推估未來股價可能有三十元的潛力。

第二，經常性獲利持續成長，要能推估這家公司未來三到五年EPS可能的樣子，甚至五年後公司的獲利能力，因此，必須考量諸多面向，包括產業趨勢存不存在、產業價值存不存在、公司的競爭力等等，個股功課做得越廣越精細，對股價未來的成長性就越有把握。

以「EPS成長率」 推估「未來」的本益比

就連本益比，也是未來的本益比。林適中是以「EPS成長率」來推估未來的本益比，根據他過去的經驗，一家公司EPS連續三到五年正成長，若EPS成長15%，未來本益比約十五倍，EPS成長20%，本益比約二十倍，但如果EPS成長率100%，也不用期待會有一百倍的本益比，因為第一年可能會有，往後幾年會隨之下降，樂觀預估三十到五十倍是比較可行的方式，如果EPS成長停頓，本益比也會回落到十倍左右。

至於什麼時候賣股？他認為，當公司隱含價值有限時，就會考慮脫手，譬如，世紀鋼他賣在七十元，原因是二○一八年底縣市長選舉，離岸風電的彰化綠地變藍天，他擔心有政策受阻的疑慮，正好中美貿易戰帶動台商回流，產業內需大爆發，資產股看好，便把資金投入國產、國揚等個股，尋求更高的獲利。

股價修正 長線介入時機點

去年台股動能強勁，加權指數上看一萬八，大盤處在高檔，是否還有撿便宜的機會？林適中坦言，這兩年疫情，央行利率低，股市資金氾濫，有很多股票溢價，要找到超值、打折的個股機會不多。

短期來看，俄烏戰爭影響，加權指數震盪，個股快速回檔，有機會逢低買進，但期望有數倍獲利的潛力，機會不大。長期來看，央行升息，資金回籠，兩、三年內股價慢慢修正，才會是好的介入點。

以他現在手中的兩檔股票，欣陸控股(3703)、中鼎(9933)，都屬於泛營造股，中鼎是國內唯一擁有大型工程統包能力的廠商，搭上碳中和題材，二○二○年與美商GE合作標下台電台中火力發電廠天然氣組一千億元標案，未來五年，台灣天然氣工程至少有五千五百億元的標案等待決標，中鼎都位居很重要的位置。另外，還有台積電美國廠三百億元的建案在手，推動營收成長。回看中鼎股價歷史高點在六十九元，他在三十一元買進，保守估計未來三到五年會突破歷史高價。

從全球觀來理解 投資公司的競爭力

最後，林適中建議投資朋友，一、不管短中長線，一定要回歸公司的願景，對基本面有所了解，才能抱得住股票。掌握全球產業趨勢、財經政策，可以長期閱讀財經報紙，從全球觀來理解，才知道趨勢如何形成、產業如何變化。

二、忘掉大盤指數，「投資的機會在個股，個股跟大盤無關，重點在於公司的競爭力」，景氣再壞，也有賺錢的公司，景氣再好，也有賠錢的公司，「我們是投資公司，不是投資總平均」。

三、不要只看好消息，集中注意力在壞消息，「因為壞消息是製造股票折價的機會」，影響性是一時的，還是永久的？股價跌多少？把壞消息當作黃金屋，就有機會找到低價的潛力股。

本文作者:蔡武穆

(本文摘自《理財周刊1125期》)