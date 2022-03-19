頭痛像顆不定時炸彈，當壓力大、沒睡好、肩頸僵硬以及天氣變化時，不知不覺就隱隱作痛。像這種「不知何時痛起來，有感覺時似乎已經痛了一陣子」的頭痛，大多屬於原發性頭痛，病因往往不明確或因為壓力、緊繃、缺氧造成。不過台安醫院腦及脊髓神經內科陳允中醫師在《健康療天室》專訪中強調，若是本來沒事、瞬間突然像被雷打到的「雷擊頭痛」，尤其是在性行為當下；以及頭痛因姿勢變化而更痛的話，都要警覺頭痛原因不單純，恐有致命危險。

●頭痛有兩種：原發性注意誘發因子 次發性要找出幕後真兇

像被雷打到！愛愛高潮恐誘發「劇烈頭痛」 醫詳解2類頭痛曝就醫預警6徵兆。(影音來源/健康療天室提供)

陳允中醫師解釋，一般來說，頭痛原因可以分為原發性與次發性兩種。原發性指的是並非由腦瘤、腦中風、腦膜炎等腦內結構性病變所引發的頭痛，最典型像是因壓力、久坐引發的緊縮型頭痛。如果能注意避開誘發頭痛危險因子，就能有效減緩發作次數與疼痛程度。

至於頭痛若是由另一種疾病或情況所引發時，就稱做次發性頭痛，比原發性頭痛更具危險性，導致原因更是數以百計。

原發型與次發型頭痛比較。(圖/健康療天室提供)

醫師提醒，如果是突然發生的劇烈頭痛，或是日漸加劇的疼痛、在出力咳嗽或運動時發生的頭痛、以及50歲以後才開始頭痛，姿勢改變就更痛的話，都要注意次發性頭痛的可能。

除此之外，頭痛時若伴隨頭暈、噴射性嘔吐、意識混亂、嗜睡或認知功能減退；倦怠、關節與肌肉疼痛、發燒、視力減退、肢體無力、協調或有平衡障礙等，更要當心腦瘤、心血管病變恐隱藏其中。

●性行為高潮時「雷擊疼痛」 未適當治療恐增中風危險

有人會在性行為高潮時，突然感到一陣劇烈頭痛，非常擔心是否要中風了。陳允中醫師指出，這種突然頭痛通常被稱為「雷擊頭痛」，指的是患者本來好好的，卻突然感到像被雷打中般劇烈頭痛，臨床表現與腦部蜘蛛網膜下腔出血的確非常類似。

雷擊頭痛的發生原因不明，可能是交感神經傳導物質急遽升高引起血壓上升、加上頭頸部肌肉劇烈收縮所造成的。但因腦血管瘤、異常腦血管收縮或者真是蜘蛛網膜下腔出血、中風的可能性也不低。

有雷擊頭痛時，務必找出病因，以免誘發中風。(圖/健康療天室提供)

醫師提醒，若遇到行房時頭痛務必就醫，千萬不要以為休息過後就好。尤其發生過雷擊頭痛的患者，在遇到誘發因素，如性行為、劇烈運動、搬重物等，就會反覆發生而影響日常生活，倘沒有適當的治療，還會增加中風機會，千萬不要掉以輕心。