全美約有 310 萬人口患有發炎性腸道疾病（inflammatory bowel disease, IBD），IBD 是由於消化道慢性發炎所導致，主要可以分為克隆氏症（Crohn’s disease）以及潰瘍性結腸炎（ulcerative colitis），主要好發於 15-40 歲年齡層。

近期威爾康奈爾醫學院（Weill Cornell Medicine）團隊發表研究，指出腸道中的特定白色念珠菌（Candida albicans）會透過誘發宿主免疫系統的促發炎反應，而由於服用抑制免疫力藥物（如類固醇）會引發念珠菌增生，代表在這些白色念珠菌生長的條件下，以類固醇治療 IBD 將失效；研究發佈於《Nature》期刊。

●個體間念珠菌菌相差異大

念珠菌是人體腸胃道與泌尿道常見的共生酵母菌，女性陰道感染即與念珠菌增生數量過多有關。患有 IBD 的人腸道內念珠菌比例相當高，但個體間的微生物菌相、以及表現出的 IBD 症狀差異很大。

為了了解不同菌種與症狀之間關聯，此研究將微生物菌叢進行基因定序，結果發現嚴重 IBD 者體內的念珠菌菌種有個共同特性：都會分泌 candidalysin 毒素， candidalysin 則會破壞宿主的免疫系統功能。

●Candidalysin 攻擊巨噬細胞，誘發細胞因子風暴

這些白色念珠菌分泌 candidalysin 會使異常的巨噬細胞大量分泌促發炎激素 IL-1β，導致宿主引起細胞因子風暴，不僅如此白色念珠菌也會誘導輔助型 T 細胞、嗜中性球增生，這些都是產生發炎反應得因素。相反的，研究團隊阻斷 IL-1β 訊息傳導途徑後，實驗小鼠的腸胃發炎情形便緩解了。

研究團隊下一步會針對白色念珠菌與個別患者的 IBD 症狀確立關聯性，確立白色念珠菌分泌物與宿主免疫功能之間的關聯後，未來可以作為個人化標靶治療 IBD 的方法。