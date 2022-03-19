近期你一定經常在國片、台劇或舞台上看到她的身影。演員「涵冷娜」（本名許乃涵）長期在多部影視作品中登場，成為不容忽視的主要配角。向來熱愛潛水的她也演過不少水下的戲；她更曾有僅著內衣，大秀美背與纖細腰身的大膽演出。你也許很好奇，許乃涵是如何維持身材的？

●168斷食法簡便又有效 早上起床不胃痛

許乃涵表示，她目前使用的減重方法是大家耳熟能詳的「168斷食法」：1天僅8小時吃東西，16小時保持空腹狀態。「我覺得空腹時間長也滿好的，早上起床比較舒適。睡前胃裡面有東西的話，早上起床會有點胃痛。」只是拍戲的時候沒時間這麼做，片場會提供正餐，僅有休假時會這麼做。

疫情期間，許乃涵經常與媽媽在家做瑜珈；在外工作時，也會抽空做點伸展，「瑜珈在每天固定時間做比較容易養成，有工作時很難固定時間作，但至少有個基底，有空時可以繼續做。」

問到平時的飲食，「運動前我會喝豆漿與吃茶葉蛋，運動後會找有花椰菜、雞胸肉、糙米這類的健身便當，補充蛋白質。」拍戲的時候要與大家一起吃，如果能吃到紫米飯或水煮餐，當然很開心；如果拍戲的地點在偏遠地區，比較難找到水煮便當的時候，我會盡量吃掉菜與肉，避免吃白飯以及油炸的肉類。

●想健康動一動是必須 打電玩也能做深蹲

目前許乃涵有一週上一次健身房的教練課，即使是工作時也會盡量維持；抽不出空，就會在家做瑜珈或甩壺鈴。放假時，許乃涵會把握零碎時間運動，像打電玩開始播過場動畫，或是追劇遇到片頭、片尾，就會起身做20個深蹲，空的深蹲或提壺鈴做都很好。玩很多RPG時經常有對話或是魔王出場的動畫，少說也要個20秒對吧！追劇時總會遇到片頭與片尾，如果看有線台還有廣告，這時候就可以把握時間做20下深蹲。

另外，「我是沒有特別設定運動目標，我覺得這是為了自己的健康而做。如果因為工作，有較長的時間沒運動，我會要求自己多動一動。前陣子經常下雨，在家我會要求自己做跳繩或開合跳等有氧運動，讓自己流汗，排出濕氣。」