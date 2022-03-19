俄烏戰火使國際油價飆升，一度觸及140美元，美國汽油價格也不斷飆漲。最近許多美國民眾駕車前往知名大賣場好市多（Costco）加油，甚至為此特地辦會員繳年費，只因為好市多油價較市價便宜；有車主以目前油價粗略估算，即便要繳60美元的會員年費，1年仍可省下約430美元（折合新台幣約1.2萬），且若油價繼續漲，還能省更多。

由於好市多油價較市價便宜約30美分，因此每逢油價飆漲，即會湧入大批有會員資格的民眾排隊加油。《商業內幕》報導，國際油價走高，許多美國民眾為了能夠加到便宜汽油，特地花費60美元的年費註冊好市多會員，更有美國網友在社群媒體上大讚身為會員的好處，笑稱「辦會員竟只為了省油錢」。

美國民眾為省油錢前往Costco加油，每個加油站都出現長長車龍。（圖／路透社）

美國汽車協會（AAA）數據顯示，截至周四（17日），美國汽油每加侖平均售價為4.29美元，較上個月漲了77美分。

一名美國民眾表示，若以目前汽油價格計算，1年大約能夠省下430美元，若油價進一步上漲，則可以省更多，所以絕對值得為此花費60美元註冊會員。

投資銀行DA Davidson分析師貝克（Michael Baker）此前曾表示，人們會因為便宜汽油尋找會員制量販店，「為了節省汽油價格而竭盡全力是美國人的天性」。

好市多的財報顯示，汽油的淨利確實低於其他業務，且利潤會因油價上漲被侵蝕，不過同時也能促進好市多銷售。好市多財務長加蘭蒂（Richard Galanti）表示，當通膨高漲、價格攀高時，人們會為了省油價，而特地到好市多加油，從統計數據來看，每100人，就有超過一半的人會進店購物，顯見壓低油價確實能夠大幅提升買氣。