出遊逛漁港吃海鮮，讓人非常享受，但有一名網友卻因此暴怒，控訴在漁港點了要價250元的鮭魚生魚片，上面卻沒有任何油花，直說從來沒看過這種情形，更不解表示「是我沒見過世面嗎」，引發網友論戰。

女網友在臉書《爆怨公社》PO文「是我沒見過世面還是店家太誇張」，她貼出照片，控訴花了250元點了一盤鮭魚生魚片，上桌後卻發現，生魚片中竟然沒有任何油花，點菜前也沒有告知，難以想像還是發生在富岡漁港，氣得大罵店家做生意要有良心，還因為怕被質問，派小孩送餐。

文章曝光後引起兩派、超過千名網友筆戰，有網友力挺原PO：「懂吃就知道，生魚片沒油花真的難吃」、「凍鮭啦，現流尾段也不會那麼慘」、「妳不孤單，之前吃火鍋點霜降牛，也是沒有任何油花，然後老婆的五花肉全部都是油花」、「現在去漁港都不點生魚片，根本划不來」、「全台漁港鮭魚都馬一樣是進口冷凍，哪有人跟妳現流的」。

另一派網友則表示：「便宜的當然是尾段啊」、「看起來滿好吃的啊，紋路也都正常」、「一分錢一分貨 鮭魚是進口要有油花 價格麻煩上去肯定有的」、「凍鮭只是賣相比較差，沒有比較難吃啦，是妳見識太少」。

也有內行人表示，若真喜歡吃生魚片帶油花，就應該要指名鮭魚肚，因為肚子油脂是最多的，但價格當然也會貴上一截。