造價最貴、最精密的詹姆斯韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope)在1月中抵達部署位置後，開始期3個月的7項調校工作，剛剛完成了第4步與第5步，將18面主鏡進行對焦，並且拍攝了一張測試照片，韋伯團隊稱讚，這張照片將一個暗淡恆星拍得相當明亮，而且還能看到隱藏在後方的遙遠星系群。一言以蔽之「好到不能再好」。

今日宇宙 (UniverseToday) 報導，韋伯望遠鏡拍攝的是位在2000光年外的暗淡紅矮星「 2MASS J17554042+6551277」，主要是用以測試18面主鏡是否已準確對齊，組成一面直徑6.5公尺的大主鏡。

非常成功的，拍出來的恆星照片沒有任何的疊影，也就是鏡片們對焦成功。

1995年拍攝到的哈伯深空(Hubble Deep Field，HDF），首次看到極遙遠的星系群，徹底改寫了天文學。(圖/NASA)

韋伯操作團隊成員-科學家珍‧里格比(Jane Rigby)說，恆星 2MASS J17554042+6551277，是一顆普通又暗淡的恆星，因此被選中做為試拍對象。而真正的重點不在恆星本身，而在它的後方背景。我們仔細觀察，可以看到後方有著好幾個遙遠星系，就像當年哈伯太空望遠鏡拍攝的「深太空場」一樣。

負責韋伯感光元件的李‧芬伯格(Lee Feinberg)說：「這張照片只用了2100秒的曝光時間，就能達成與哈伯望遠鏡曝光1個月的效果，這證明韋伯的光學性能絕對是驚人的。」

不過，小試牛刀的韋伯望遠鏡還在調試中，中紅外線儀器(MIRI)仍需要繼續冷卻到7K(攝氏-267度)，目前的溫度約為90K(攝氏-183度)。科學家們預計到 6月底前才能全面投入使用。