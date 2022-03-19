1名女大生日前選擇到某新創公司實習，但她發現該公司不用入職手續，也不用繳體檢表、薪轉簿子等，公司甚至有項奇怪要求，就是要她看完保密條約後，直接將「去背簽名檔」寄回公司，讓她認為很奇怪；其他網友說「直接給去背電子簽名檔很危險！對方用在哪份文件你都不知道」、「感覺很像詐騙」。

該女網友在Dcard上發文表示，她先前準備到某新創公司實習，該公司因為是全程遠端作業，所以公司說她不需辦理入職手續、也不用繳交健檢資料、薪轉簿子等，而公司要求她簽定保密合約，也只是把合約電子檔寄給她看，她之後再將簽名的「去背pdf檔」寄給公司，一切流程都讓她覺得很奇怪。

女網友說到職的公司有項奇怪要求，就是要她看完保密條約後，直接將「去背簽名檔」寄回公司，讓她認為很奇怪；其他網友說很像詐騙。（翻攝自Dcard）

該女網友說，就連公司答應簽學校制式的實習合約，她將合約寄給公司，也等了1個禮拜都沒有消息，「看了一個星期，都沒回覆我…我知道我也沒這麼優秀大家搶著要，但好歹說一聲吧」，她最後認為公司相當詭異，決定不去實習，並將此事分享在網路說「令人匪夷所思的公司」。

其他網友留言說「要去背的簽名感覺很怪欸，感覺很像詐騙」、「直接給去背的電子簽名檔怎麼想都很危險！這樣對方用在哪份文件你都不知道」、「我之前有個待了一年的新創公司也是這樣，基本上就是逃稅啦，妳這個分享不禁讓我懷疑是不是同一家」、「超好笑出社會真的會找到一些奇奇怪怪的公司」。