縣市長選舉腳步逼近，中華傳播管理學會7日公布台北市長選戰最新民調，衛福部長陳時中支持度達33.6％，領先國民黨立委蔣萬安的30.2％。對於民調勝過蔣萬安，台灣大學政治學系教授王業立認為，陳時中和蔣萬安民調差距在伯仲之間，很難論誰輸誰贏，要注意的是，棄保效應不容易在台北副市長黃珊珊身上發生，這對蔣萬安是非常大的威脅。

據港媒《中評網》今（19日）報導，王業立接受該媒體記者採訪時表示，他認為這份媒體民調在誤差範圍內，且台北市基本盤還是藍大於綠的狀態，因此在一對一對決下，國民黨的勝算還是比較高，大家自然比較看好蔣萬安。

王業立強調，但黃珊珊就變成很關鍵的因素，因為黃珊珊是出身偏藍的親民黨，且當過很長一段時間的市議員，有一定的知名度和基層實力，且各種民調顯示，黃珊珊的支持度始終有一、二成，並未出現棄保效應，在這樣情形下，對蔣萬安而言，就是非常大的威脅。

對於藍白合議題，王業立認為，儘管台北市是藍大於綠的態勢，雖然雖然這個優勢在逐漸降低，可是民眾黨已放話不會藍白合，因此民眾黨恐會影響這次的台北市長選舉，這對蔣萬安來說，是很大的警訊。