俄烏戰爭邁入第四周，中美元首18日舉行視訊通話。據中國官媒新華社報導，中國國家主席習近平向美國總統拜登提出四點建議，表示當務之急是「繼續對話談判」，「避免平民傷亡」，「防止出現人道主義危機」，「早日停火止戰」。

報導對美國總統拜登說法未多所著墨，僅提到「介紹了美方的立場，表示願同中方溝通，防止事態升級」。白宮發言人莎琪將在美東時間下午2時30分舉行記者會，說明雙邊會晤情況。

據新華社報導，習近平表示，作為聯合國安理會常任理事國和世界前兩大經濟體，我們不僅要引領中美關係沿著正確軌道向前發展，而且要承擔應盡的國際責任，為世界的和平與安寧作出努力。

習近平說，烏克蘭局勢發展到這個地步，是中方不願看到的。中方歷來主張和平，反對戰爭；向來宣導維護國際法和公認的國際關係基本準則，堅持按照聯合國憲章辦事，主張共同、綜合、合作、可持續的安全觀。這些大的原則是中方處理烏克蘭危機的立足點。

習近平表示，中方已經提出了關於烏克蘭人道主義局勢的六點倡議，願向烏克蘭和受影響的其他國家進一步提供人道主義援助。各方應該共同支援俄烏對話談判，談出結果、談出和平。美國和北約也應該同俄羅斯開展對話，解開烏克蘭危機的背後癥結，化解俄烏雙方的安全憂慮。

習近平強調，當前，世界各國已經十分困難了，既要應對新冠肺炎疫情，又要保經濟保民生。作為大國領導人，雙方要考慮妥善解決全球熱點問題，更要考慮全球穩定和幾十億人民的生產生活。實施全方位、無差別制裁，受罪的還是老百姓。如果進一步升級，還會引發全球經貿、金融、能源、糧食、產業鏈供應鏈等發生嚴重危機，使本已困難的世界經濟雪上加霜，造成不可挽回的損失。

習近平表示，當務之急是繼續對話談判，避免平民傷亡，防止出現人道主義危機，早日停火止戰。長久之道在於大國相互尊重、摒棄冷戰思維、不搞陣營對抗，逐步構建均衡、有效、可持續的全球和地區安全架構。中國一直在為和平盡力，將繼續發揮建設性作用。