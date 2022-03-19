有「台灣第一AV女優」封號的吳夢夢2018年與蔡姓男製片、女直播主娃娃拍攝性愛3P影片，蔡男當時隱瞞已婚、宣稱已離婚，還與小三陳女同居，元配事後提告求償，向蔡男與另外3女求償80萬元，台中地方法院判3女不須賠償，而蔡男要賠50萬元，案經上訴，高分院判蔡男須賠30萬，3女仍不須賠償。

吳夢夢是情色付費平台直播主，也有台灣巨乳網紅及「台灣第一AV女優」等封號，她在2018年間與女直播主娃娃、擔任電影製片的男粉絲蔡男一起拍3P性愛影片，蔡男當時表態，他已離婚，但實際上他仍在婚姻存續狀態。

蔡妻對老公不但成為3P男主角，當起男優，還拋妻棄子與小三同居，怒而以侵害配偶權提出民事求償，她更以5歲兒子意外看到該3P性愛情片居然詢問：「爸爸為何騎2隻馬？」而怒不可忍，向吳女、娃娃與丈夫蔡男3人共求償40萬；另與老公同居的小三也應賠40萬元。

吳夢夢與其他女子供稱蔡男當時宣稱他已離婚，她們並不知道實際上還沒離婚；而陳女也供稱不知蔡男已婚，台中地院法官採信吳夢夢等3女的說法，且並無證據顯示她們得知蔡男已婚，因而判處3女不用賠償；而蔡男應賠償元配50萬元，雙方上訴後，二審台中高分院仍判決3女免賠，蔡男賠償金額則降為30萬元。全案確定。