「打龜號」最新進度曝 廖老大再嗆杰尼龜：別為自己造孽

台灣賽車教父「廖老大」因與大陸網紅HG杰爺隔空互嗆，決定打造「打龜號」與對方對決0到400公尺加速時間，若一方輸了就要捐款100萬，廖老大昨（18）曝光進度，「打龜號」幾乎已完成，剩下引擎蓋卡在海關，他信誓旦旦「我有把握絕對可以破杰尼龜的紀錄，沒有問題」，還勸杰尼龜「不要為自己造孽好不好」。

廖老大昨（18）發布影片表示，目前TTRS的進度已經全部完成了，就差1個引擎蓋，而引擎蓋目前還卡在海關，這2天已經開始在做時速0到100的測試，目前最快成績是2.16秒，「我有把握絕對可以破杰尼龜的紀錄，沒有問題」，他也再次提醒杰尼龜，他的車涯紀錄出來後，請杰尼龜履行承諾輸了要捐款。

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廖老大說，如果是他4月15日以前沒有辦法刷下杰尼龜的紀錄，他就會捐款100萬，目前他已經跟相關單位申請封路了，將進行0到400的測試，預計10天左右申請就會通過，到時也會邀請電視台、車友到現場，他還勸杰尼龜「不要為自己造孽好不好」，還說若對方賴皮不捐錢，會有人去找他「我們以車會友」。

被網友稱為「台灣賽車教父」的琦玉國際53歲負責人「廖老大」廖志賢，因不滿大陸抖音網紅杰尼龜「HG杰爺」在直播開嗆「台灣沒有快車」，廖老大因此氣得跳出來打造「打龜號」，日前「打龜號」已在彰化順風飛行俱樂部測試，廖老大說目標是打破亞洲紀錄，0到400公尺加速花8.62秒以內。