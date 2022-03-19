後疫情時代透過巧思創造生活中的「儀式感」變得尤為重要，尤其是在浴室洗髮、護髮、沐浴的時光，讓人能拋開生活中的壓力，享受療癒的美好時光。SABON、巴黎卡詩、BOTANIST、LUX、Timotei蒂沐蝶推出各項洗沐、髮膚保養產品，想要徹底放鬆身心一定要試試看。

▍1.SABON精油身體磨砂膏

SABON推出限量的「薰衣草精油身體磨砂膏」與「天竺葵精油身體磨砂膏」，兩款皆具有獨特的香氣與放鬆效果，這是SABON首次使用芳療式調香，注入芳療用的複方精油，讓身與心獲得來自植物的平衡能量，由法國芳香療法專家針對夜晚放鬆紓壓與早晨需要喚醒活力所研發的芳療型身體磨砂膏。

SABON薰衣草精油身體磨砂膏、天竺葵精油身體磨砂膏。（邱映慈攝）

兩款皆是由法國芳香療法專家針對夜晚放鬆紓壓與早晨需要喚醒活力所研發的芳療型身體磨砂膏。（邱映慈攝）

▍2.巴黎卡詩極酵平衡頭皮精華

巴黎卡詩推出一瓶多效的頭皮特效安瓶「極酵平衡頭皮精華」，運用獨家「微生態科技」，結合能穩定頭皮微生態的3大成分：高濃度關鍵成分「100億益菌生」、髮肌修護因子「酵母萃取」與抗氧化成分「維他命C」，才能使頭皮擁有防禦力、穩定力、修護力，維持頭皮微生態環境平衡，有助於維持頭皮健康。

巴黎卡詩極酵平衡頭皮精華。（圖／品牌提供）

巴黎卡詩「頭皮肌膚分效保養哲學」更為消費者打造完整的頭皮保養方案，針對不同頭皮膚質，選擇適合的全能特效系列髮浴：希望髮根清爽髮尾柔順的油性頭皮適用「胺基酸平衡舒緩髮浴」、而油性頭皮屑頭皮則適用「飛梭淨化髮浴」、易敏感搔癢的頭皮使用「清新舒敏髮浴」、易緊繃敏感的乾性頭皮則適合「特潤舒敏髮浴」、而想要全能養髮則使用「全能活髮髮浴」，溫和清潔頭皮後再搭配「極酵平衡頭皮精華」，天天為頭皮注入健康能量。

希望髮根清爽髮尾柔順的油性頭皮適用「胺基酸平衡舒緩髮浴」，清潔頭皮後再搭配「極酵平衡頭皮精華」。（圖／品牌提供）

▍3.BOTANIST春季限定植物性春季櫻花系列

BOTANIST 2022年春季限定櫻花系列採用目前佔據日本百分之八十的櫻花品種「染井吉野櫻」，打造純正日本的春季氣味，以嗅覺重現記憶中櫻花樹下的美好時刻。全系列包含洗髮精、潤髮乳、沐浴乳、護髮膏，從頭到腳都染上春天的幸福與喜悅。

BOTANIST春季限定植物性春季櫻花系列。（圖／品牌提供）

▍4.LUX冰河水胺基酸洗護系列

LUX全新推出為台灣偏油性髮消費者量身打造的「LUX冰河水胺基酸洗護系列」，以冰河水為主成分，有效清潔頭皮，帶走髒污及多餘油脂，同時搭配保濕成分，讓頭皮與秀髮重回健康的油水平衡狀態，洗淨後頭皮自在深呼吸、髮尾柔順不毛燥，展現輕盈彈潤的自然飄逸感。

LUX冰河水胺基酸洗護系列。（圖／品牌提供）

▍5.Timotei蒂沐蝶薰衣草豐盈植萃系列

Timotei蒂沐蝶「薰衣草豐盈植萃系列」嚴選狹葉薰衣草與茶葉萃取，搭配醒目薰衣草、廣藿香、茶樹、藍膠尤加利等植物精油，天然有機植萃散發的精純香氛，讓洗潤髮使用瞬間，如同一秒置身南法薰衣草花田，徜徉在曠野天地的芳香植物花園中，享受最奢寵的紫色薰衣草洗禮。