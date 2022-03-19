俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）通話時指控基輔犯下「戰爭罪」，稱莫斯科正「盡一切可能」，避免造成烏克蘭平民喪生。
法新社報導，克里姆林宮指出，「烏克蘭安全部隊每天犯下眾多戰爭罪行已引起注意，尤其是發生在頓巴斯（Donbas）城市的大規模火箭和大砲攻擊。」
蒲亭告訴馬克宏，俄軍正盡「一切可能保護和平的平民百姓生命，包括為他們的安全疏散組織人道主義走廊」。（譯者：徐睿承）1110319
俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）通話時指控基輔犯下「戰爭罪」，稱莫斯科正「盡一切可能」，避免造成烏克蘭平民喪生。
法新社報導，克里姆林宮指出，「烏克蘭安全部隊每天犯下眾多戰爭罪行已引起注意，尤其是發生在頓巴斯（Donbas）城市的大規模火箭和大砲攻擊。」
蒲亭告訴馬克宏，俄軍正盡「一切可能保護和平的平民百姓生命，包括為他們的安全疏散組織人道主義走廊」。（譯者：徐睿承）1110319
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