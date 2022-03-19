直播闖入舉牌反戰 俄電視女編輯何來勇氣直嗆普丁

俄羅斯最大、收視最廣的官媒電視《第一頻道》本周為烏克蘭戰爭創造了一件全球關注的新聞事件，在14日晚間新聞時段一名電視台員工闖入直播間展示反戰海報，斥責媒體播報的「全是謊言」。此一舉動隨即震驚了全世界，所有人都關心這位女編輯闖禍被當場帶走之後的下場，也對她這種令世人驚訝的勇氣公然聲討普丁感到難以置信。

這位震驚世界的電視台女編輯瑪莉娜．奧薇夏尼可娃(Marina Ovsyannikova)服務於俄羅斯最大國營電視台《第一頻道》，當天晚間9時新聞黃金時段，她衝進直播現場站在女主播身後大喊「反對戰爭」，並舉起一大張手寫的海報，上頭寫著「停止戰爭，不要戰爭。不要相信這些宣傳，他們在這裡說的都是謊言。俄羅人反對戰爭。」整個過程大約10秒鐘，現場主播很鎮靜地繼續播報，奧薇夏尼可娃隨後把海報丟在地下，穿過目瞪口呆的警衛，迎向衝進直播室的電視台主管，她很快地被警方帶走。

俄羅斯電視台女員工瑪莉娜．奧薇夏尼可娃在衝進直播現場站在女主播身後大喊「反對戰爭」，並舉起一大張手寫的海報，震驚了全世界。（圖／網路視頻截圖）

奧薇夏尼可娃的壯舉立即震驚世界，擔憂她安危的國際人權團體正焦慮地尋找她的下落時，她卻在社群網路發佈一段預先錄好影片說：「在烏克蘭發生的事是犯罪，俄羅斯就是侵略者，主謀就是普丁。俄羅斯必須停止這場自相殘殺的不義戰爭。」

在大家都擔心她的安危時，奧薇夏尼可娃在社群網路發佈一段預先錄好影片說，很遺憾地，過去幾年來在《第一頻道》工作，為克里姆林宮進行洗腦宣傳，令我深以為恥。（圖／路透）

English translation of Marina Ovsyannikova's statement before her on-air protest and subsequent arrest tonight.@JuliaDavisNews subs pic.twitter.com/qs28QcgHM9 — Expat in Kyiv (@expatua) March 14, 2022

她在視頻中說，「很遺憾地，過去幾年來在《第一頻道》工作，為克里姆林宮進行洗腦宣傳，令我深以為恥，我讓人民相信電視上的謊言，一步步地把俄羅斯民眾推入『集體僵屍化』的夢魘」，「2014年克里米亞危機時，我們什麼也不說、什麼也不做，現在這些被默許的一切開始失控。我們就這樣無言地看著這個暴政泯滅人性，整個世界都唾棄我們，為了普丁一個人的戰爭，未來10代俄羅斯人都將背負著罪惡與洗不去的恥辱。」

And here she is in court! Marina Ovsyannikova! https://t.co/6OHalWLRYZ pic.twitter.com/B5R5W1DtRV — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 15, 2022

她最後呼籲，「身為俄羅斯人民一直都是充滿理想與聰明，如今只剩下俄羅斯人有辦法阻止這個政府的瘋狂作為，請求大家上街抗爭吧！不要害怕，只要團結起來，這個政府就無法逮捕我們每一個人！」

奧薇夏尼可娃隔天就被警察釋放，莫斯科法院判了她3萬盧布（約合8000台幣），她的律師警告說，她可能被指控違反俄羅斯一項禁止批評軍方的新法條，而將俄羅斯進軍烏克蘭描述為戰爭或入侵也是非法的，可能面臨最高達15年的徒刑。奧薇夏尼可娃驚人之舉讓俄羅斯聯邦安全局開始清查電視台員工的政治背景，她的前夫所任職的《今日俄羅斯》媒體集團也被下達封口令。莫斯科媒體圈瀰漫著一片肅殺之氣。

"I want to thank everyone for their support"



Marina Ovsyannikova after leaving the courtroom.

The court decided to fine Marina 30,000 rubles ($280) pic.twitter.com/CAEKB0HCXO — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022

透過無遠弗屆的網路，奧薇夏尼可娃對媒體表示，她沒有離開俄羅斯的計劃，目前住在律師提供的安全地點。談及可能面臨15年牢獄之災時，她引用被監禁的俄羅斯反對派領導人阿列克謝．納瓦爾尼（Alexei Navalny）的話說：「任何對這個國家光明未來感興趣的人，都得在監獄裡待過，即便長達15年。」

網民在網路上傳播奧薇夏尼可娃的英勇事蹟，稱她是當天全世界的英雌。（圖／推特@DrAlakbarov）

而自她在電視上舉牌抗議以來，俄羅斯的國營電視台已有至少4名知名的資深記者辭職。普丁公開警告說 ：「任何人，尤其是俄羅斯人民，總能將真正的愛國者與人渣和叛徒區分開來，就像一隻不小心飛進他們嘴裡的蚊蟲一樣，把它吐出來。」這話聽起來殺氣騰騰，令人不寒而慄。

奧薇夏尼可娃令人懾服的勇氣讓很多人對她的經歷很感興趣，她的父親是烏克蘭人，母親是俄羅斯人，她出生於現在屬於烏克蘭的奧德薩，1歲多時父親去世，母親把她帶去俄羅斯，因此她自認為是俄羅斯人。上世紀90牛代中期她還是一名高中生時，對新聞事業產生了濃厚的興趣，可能是受到當時正在一家廣播電台工作的母親影響。她回憶道，那段日子裡俄羅斯媒體相對地自由得多，新聞業不是為政府宣傳，每個人都發揮聰明才智來努力工作。

奧薇夏尼可父親是烏克蘭人，母親是俄羅斯人，她出生於現在屬於烏克蘭的奧德薩，1歲多時父親去世，母親把她帶去俄羅斯，她在俄羅斯求學成長， 自認是俄羅斯人。（圖／@AliciaSmith987）

畢業後的奧薇夏尼可娃女士在家鄉的電視台工作，2002年搬到首都莫斯科，在那裡獲得碩士學位，此後開始為俄羅斯知名主播查娜．阿格拉可娃（Zhanna Agalakova）撰寫新聞。，阿格拉可娃也已經在這兩天辭去電視台主播的工作。

從2月24日俄羅斯入侵烏克蘭至今已近4周，全俄羅斯已知至少有1萬4911人因反對戰爭而被逮捕。根據普丁在今年3月初緊急宣佈的新版《刑法》，俄羅斯人只要發佈「與俄羅斯國防部不一致的『特殊軍事行動』資訊」，最高可判處15年徒刑；公開表態、或教唆群眾反對俄羅斯軍事行動者，也觸犯污辱俄軍罪，最高可判處5年徒刑。

奧薇夏尼可娃網路上的頭像，表達她傳播反戰與和平訊息的意志。（圖／@Nunzio_Garofalo）

2017年3月俄羅斯有數十萬人回應俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼的反貪腐抗爭上街遊行，當時遭到鎮暴員警全力驅散，有一名年輕的17歲俄羅斯少年接受媒體訪問時說了一句被民眾傳頌多年的名言：「俄羅斯人大多是無所作為的…...大家都是沙發上的智者，聽到『政治參與』只會感動地微笑。」而這也正是俄羅斯人民現在的寫照。