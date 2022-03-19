俄羅斯入侵烏克蘭已經3周，美國防情報局局長柏瑞爾（Scott Berrier）擔心，俄羅斯總統普丁可能威脅對西方國家動用核武。前空軍副司令張延廷指出，西方國家不參戰，俄羅斯就不會動用核武，目前看來西方國家應不會介入。

張延廷18日在政論節目《新聞大白話》中表示，如果西方國家參戰，俄羅斯恐會使用核武。但是現在西方不介入的態勢非常明顯，從禁航區開設以及28架米格-29戰機沒人敢送的狀況來看，西方國家不會有這方面的動作，因此俄羅斯應該不會動用核武。

張延廷接著指出，現在俄羅斯已經變成戰略僵持，沒有辦法一次把烏克蘭拿下來。分身乏術，只能拿戰術核武或戰略核武來應付。所以西方國家只要不介入，國際維和部隊也不進來烏克蘭，因若進烏克蘭，如同參戰，俄羅斯就有正當理由使用核武，大家都怕，所以烏克蘭要單打獨鬥面對俄羅斯。不過，俄羅斯若使用生化武器也會傷到雙方，比如去佔領烏克蘭某城市，一旦使用生化武器，就會傷及自己俄羅斯的軍人。

另外，張延廷點出，在2014年克里米亞戰爭中，烏克蘭記取不堪一擊的教訓，開始整軍經武，提升軍力，因而在這次俄烏戰爭中發揮戰果。俄羅斯則比較輕敵，以致沒有造成絕地性的大戰果。