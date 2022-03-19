地牛翻身！今（19日）清晨3時04分台灣東北海域發生規模6.3有感地震，震央位置於北緯 25.43度，東經 124.12度，即在基隆市政府東方241.8公里海域（日本石垣島北方）。

凌晨這起地震深度188公里，最大震度花蓮、台東、南投2級。不少民眾都被瞬間的地震搖醒，還好地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。

此外，昨（18日）晚間8時50分，花蓮縣政府東方54.9公里，即台灣東部海域，發生芮氏規模4.7地震，最大震度花蓮縣2級。