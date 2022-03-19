高雄楠梓區4名警員執行精神障礙鍾姓男子強制就醫，卻遭鍾男持藍波刀、榔頭擊殺，事後鍾男被診斷為「妄想型思覺失調症」，獲判無罪，鍾母希望事件趕快落幕，讓大家平靜度日，該社區日前又有一件被通報強制就醫的案件，讓居民們提心吊膽。

「他的母親希望讓整起事情儘快落幕，大家才能好好平靜過生活。」一位過往與鍾家交好的友人說，事件過後，幾乎沒有再看過鍾男的身影，且鍾男因為博士論文無法完成，連帶公費資格也遭取消，不僅如此，因為他每天都需要用藥物控制情緒、定期去醫院回診，因此也很難找到工作養活自己，只能靠鍾母獨自一人上班賺錢，維持一家生計，如今景況令人不勝唏噓。

鍾家友人說，鍾男是家中獨子，與母親相依為命，從小備受關注與呵護，生活不虞匱乏，而他自己也很爭氣，從小在學業方面就展現天才的一面，每個求學階段都以第一志願為目標，一路從雄中、台大甚至出國攻讀博士，加上體格高大魁梧，雖然平常不太與人說話，但仍不失為大家眼中的模範生。沒想到，卻因為論文題目開始跑宗教集會、觀落陰，漸漸地變了一個人，有時看他在路上從白天到傍晚低頭走來走去，有時又會抬頭自言自語，甚至出現準備攻擊人的情況，日子一久大家逐漸對他避而遠之。

「現在已經都趨於平靜了啦！」高雄楠梓區仁昌里長王永坤說，在殺警事件發生後，他特別呼籲左鄰右舍有狀況一定要馬上回報，管區、衛生所等單位也會保持聯繫，還好後來都未再生事端。

社會觀感與現有體制讓精神病患難以正常回歸社會，成為無人可解的治安未爆彈。(圖／取自《我們與惡的距離》)

他說，不知是否現代社會生活壓力大、無處宣洩衍生文明病，類似精神異常的通報案件有增加的趨勢，日前社區裡也有一件通報強制就醫的案件，當事人會亂丟東西、拿石頭亂砸，引起居民的擔憂與恐慌，經通報處理後已強制就醫並列管，才讓社區又恢復平靜。

鍾男殺警案發生後，高雄橋頭地檢署依殺人未遂罪起訴鍾男，橋頭地院審理後認為，鍾男病史至少12年，且之前已發生情緒激動、幻聽等症狀，送醫診斷為「妄想型思覺失調症」，被告也因精神病症致使其社會等功能下降，且不配合規律精神治療，導致無法完成博士學位，合議庭認定鍾男「已欠缺依其辨識而行為之能力」判他無罪，令監護4年。

檢方不服提上訴，高雄高分院檢視他的就醫病史，發現鍾男13歲時就曾因憂鬱、焦慮、情緒起伏及有自殺想法就醫，診斷結果為官能性憂鬱症，之後就開始中斷門診，直到36歲時才又因為失眠回診，並被診斷為急性思覺失調症，但後續仍然沒有按時回診。高雄高分院審理後認可一審判決理由，認為鍾男因精神障礙而不能辨識行為違法，行為缺乏可責性，因此犯罪不成立，駁回檢方上訴，維持無罪判決。

高雄凱旋醫院則指出，思覺失調症最典型症狀就是妄想和幻覺，幻覺又以幻聽最常見，耳邊會聽到聲音，建議當有相關奇怪的言語或行為出現時，就應該提高警覺並到精神科就醫。許多人因缺乏病識感，直覺認定自己「沒有病」，這時長期陪伴的家人就扮演重要角色，除了發揮同理心規勸就醫，同時要叮囑病患規律服藥、作息正常，定期找專業心理師諮詢，長期治療。

「警察永遠不知道，打開門等著我們的是怎樣的危機！」圖為大湖警分局和興派出所所長呂頁錡處理滋事案件，遭思覺失調病患襲擊，頭部受傷。(圖／報系資料照)

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