麥當勞隱藏甜點「冰心雪糕」推出後引起話題，不過，一名網友想買來吃，竟發現店家公告「冰心雪糕供過於求，暫停供應！」讓他非常傻眼直呼，所以是雪糕多到不想買？國文老師是不是請假了？引發網友熱議，不少人笑說國文真的很重要；但也有人認為公告是對的，供過於求等於賣不好，所以決定停賣沒錯。

一名網友昨在PTT上發文表示，興高采烈地要去台北館前麥當勞買「冰心雪糕」，結果到了店門口發現一張公告，上面寫著「親愛的來賓您好！由於冰心雪糕供過於求，將暫停供應，造成您的不便，敬請見諒。」

原PO看完公告秒傻眼，冰心雪糕「供過於求」，所以不賣了？這個意思是「雪糕多到不想賣？」讓他實在無法理解，也忍不住大嘆「麥當勞台北館前店的國文老師是不是請假了？」

麥當勞冰心雪糕突然不賣了。（圖／翻攝自PTT）

貼文引起網友熱議，「笑了！這是誰寫的」、「誰再說國文不重要的？」、「供過於求怎麼會停賣，不符合經濟學」、「是不是要寫供不應求」、「 國文課都在睡覺惹的禍」、「不是中文不好，就是中文非常好」。

不過，也有網友認為也許麥當勞的公告沒錯，供過於求可能意味著都沒有人買，所以決定要停賣。「沒人買只好停賣啊」、「沒有人買，所以停賣」、「沒人買所以不想賣，這中文沒毛病啊」、「供過於求，就是沒人買，所以賣不好停賣了」、「多到賣不完，店員乾脆不賣了」。