BREAKING: A U.S. military aircraft crashed in Northern Norway with four people on board. The V-22 Osprey aircraft went down in bad weather while taking part in a NATO military exercise when it was reported missing.pic.twitter.com/Vvshej2oOO — Norah O'Donnell 🇺🇸 (@NorahODonnell) March 18, 2022

0720:俄羅斯持續侵略烏克蘭，北約不斷提高警戒。不過，1架載有4人的美軍MV-22「魚鷹」（Osprey）傾轉旋翼機在參加北約軍演時，墜毀在挪威北部。

據路透和BBC新聞網報導，挪威聯邦搜救協調機構說，這架MV-22周五在惡劣氣候下訓練時失蹤。不過，1名發言人稍後證實，它已「墜地」，而目前機上4人的狀況不明。

挪威廣播公司（NRK）說，相關區域充滿挑戰的天氣可能是導致事故的原因。