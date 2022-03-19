不斷更新》美MV-22魚鷹北約演習失事 4人下落不明 07:362022/03/19 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1架MV-22「魚鷹」（Osprey）傾轉旋翼機參加美日聯合軍演的資料照。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 BREAKING: A U.S. military aircraft crashed in Northern Norway with four people on board. The V-22 Osprey aircraft went down in bad weather while taking part in a NATO military exercise when it was reported missing.pic.twitter.com/Vvshej2oOO— Norah O'Donnell 🇺🇸 (@NorahODonnell) March 18, 2022 0720:俄羅斯持續侵略烏克蘭，北約不斷提高警戒。不過，1架載有4人的美軍MV-22「魚鷹」（Osprey）傾轉旋翼機在參加北約軍演時，墜毀在挪威北部。 據路透和BBC新聞網報導，挪威聯邦搜救協調機構說，這架MV-22周五在惡劣氣候下訓練時失蹤。不過，1名發言人稍後證實，它已「墜地」，而目前機上4人的狀況不明。 挪威廣播公司（NRK）說，相關區域充滿挑戰的天氣可能是導致事故的原因。 影》急了！俄攻擊直升機對烏克蘭狂射彈 俄烏戰爭讓美認清現實 頭號大敵仍是中國 #俄羅斯 #烏克蘭 #美國 #北約 #墜毀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不斷更新》耗時約1小時50分 拜登習近平線上峰會結束 18:412022/03/18 國際 《國際經濟》撤銷俄羅斯最惠國地位 美眾院通過、參院力挺 11:182022/03/18 財經 北約重申不干預烏克蘭戰爭 網友：覺青哭暈 20:212022/03/18 政治 北約3國總理赴烏見澤倫斯基 日記者3理由斷言：俄羅斯敗相已露 07:422022/03/18 政治 美譴責俄羅斯 對波士尼亞想加入北約發出恫嚇 22:162022/03/18 國際 拜習通話美方先表態 籲中方勿軍援俄羅斯 11:232022/03/18 財經 時論廣場》普丁大帝踢到鐵板（張慧英） 20:532022/03/18 時論廣場 俄烏戰爭最大輸家 04:102022/03/18 時論廣場 普丁鬆口推進和平談判 俄烏戰爭要結束了嗎？ 17:522022/03/18 國際 美情報局擔憂普丁將動用核武 將核彈丟在這 16:212022/03/18 國際 美員警捐防彈衣援烏 約400件竟失竊 13:152022/03/18 國際 烏俄戰爭邁入22天 英國國防部曝最新戰況 08:352022/03/18 國際 烏克蘭提集體安全協議 由安理會五常＋土德擔保 04:332022/03/18 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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