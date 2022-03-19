俄烏戰爭進入第24天，成全球關注焦點。國防部前部長、高等政策研究協會秘書長楊念祖表示，俄、烏雙方提出的停火條件談不攏，打到現在陷僵局很難解套，戰事將繼續擴大，且「俄羅斯現在殺紅眼」，不達目的絕不會停止。

楊念祖19日接受香港媒體《中評社》訪問分析，烏克蘭積極要求北約、歐盟、美國、西方支援，烏克蘭不想棄械投降，不願讓俄羅斯一下就吞掉烏克蘭；但對俄羅斯而言，既然已經付出了代價，那就非要達到目的不可，不達目標絕不會停止。

楊念祖指出，俄、烏雙方雖表面說要談，但因彼此條件難達共識總談不攏，俄羅斯之後會加碼軍事行動，這是想「以戰逼降」讓烏克蘭束手就擒。但現在烏克蘭把西方國家拉進來了，希望藉各種損失逼俄羅斯放棄作戰，烏克蘭不願全面聽從俄羅斯的條件。這場戰爭如今陷僵局，會繼續打、繼續擴大，尤其俄羅斯現在殺紅眼，不達目的絕不會停止。

針對俄烏戰況，楊念祖認為，烏克蘭總統澤倫斯基不退讓就是「困獸之鬥」，畢竟他現在手上還有多少人可以打？有多少武器可以用？澤倫斯基最近每天透過社群發聲，希望西方國家支援，但這只會加速俄羅斯進攻基輔；雖兵力分散對俄軍不利，但唯有盡快拿下基輔，才能得到俄方想要的政治目標。