美國賓大游泳女將莉亞湯瑪斯（Lia Thomas）成為史上首位NCAA一級大學聯賽的跨性別冠軍！莉亞湯瑪斯在18日的女子500碼自由式決賽雖然沒有打破最快紀錄，但她摘冠已具有歷史意義。這個結果激怒了第2名的韋安特（Emma Weyant），韋安特一度拒絕站上領獎台，她自行與第3名蘇利文（Erica Sullivan）、第4名佛戴（Brooke Forde ）抱團合影。

韋安特、蘇利文都是東京奧運女子銀牌（400公尺混合式、1500公尺自由式），她們也敵不過莉亞湯瑪斯。比賽現場有人舉牌抗議「女子項目就該留給女人」「拯救女子體育」，並在莉亞湯瑪斯領獎時報以噓聲，同時第2名的韋安特獲得巨大歡呼聲。

比賽前兩周，賓大女子游泳隊其中16人寄出一封匿名抗議信：「我們全力支持莉亞湯瑪斯的性別認同，但莉亞在女子項目競賽具有不公平的生理優勢，證據在於她還是男人的時候只排第462名，現在卻是女子第1名。她將會打破很多紀錄，這些是她在男子項目不可能做到的。」

一些網友支持韋安特才是真正的優勝者。對於外界抗議的聲浪，莉亞湯瑪斯說：「我盡可能不去理會，我只是專注在游泳方面，杜絕一切雜音。」賽前有300名現役、退役女子選手聯名支持莉亞湯瑪斯的參賽權。不過在19日的200碼女子自由式決賽，莉亞湯瑪斯只拿到第5名，她先前在常春藤盟校賽事是100碼、200碼、500碼的三冠王。