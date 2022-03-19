台北市議員兼國民黨副祕書長羅智強展開「1000公里傾聽桃園」活動，以此決定是否參選桃園市長，他昨(18日)和無黨籍立委高金素梅從桃園和宜蘭交界的西村出發，一口氣跑遍復興區的9個里，並和各里在地的泰雅族人交換了很多的想法，「與其把時間花在爭吵，我寧可一步一腳印的，去聽去看去擁抱桃園」。

羅智強在臉書表示，昨天也聽取了很多意見，並在高金委員親自導覽之下，深入了解復興區泰雅族人的歷史；「找回歷史，才能找回自己」，羅表示，在爺亨部落的時候，高金委員語重心長地說，此刻空山幽谷，忽有山嵐自林間升起，彷彿祖靈也在呼應高金的話，並和我們一起關心台灣的未來，這一次復興區原鄉之行，覺得自己彷彿正在脫胎換骨。

羅智強表示，為什麼要走進原鄉、走進桃園？因為與其把時間花在爭吵，寧可一步一腳印的，去聽去看去擁抱，桃園的美麗與哀愁。該篇文章曝光後，已有1.1萬名網友按讚，不少網友留言表示，「你們倆是最有愛心耐磨練強棒出擊」、「你們的毅力，真是令人感動」、「加油」、「兩位真的很棒 ，辛苦了」。