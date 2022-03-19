路透社報導，俄羅斯入侵烏克蘭已經第22天，俄羅斯與烏克蘭就停火繼續談判。俄羅斯談判代表梅丁思基（Vladimir Medinsky）表示，雙方就中立、烏克蘭去軍事化的議題取得進展，但是在莫斯科要求的「去納粹化」上毫無共識，他表示俄將在之後的談判上繼續提出。

梅丁思基說，就烏克蘭中立化的議題上，兩國已經「完成了一半」，但在去納粹化的議題上完全沒有進展。梅丁思基表示:「在去納粹化方面，情況很奇怪。我們的烏克蘭同事顯然認為烏克蘭並沒有納粹化，這在現代的烏克蘭不是一個問題。」

如果雙方就「去納粹化」的問題無法取得任何共識，那談判可能就不會有結果。在2月24日，俄羅斯總統普丁下令針對烏克蘭展開「特別軍事行動」便是因為要剷除被其稱為危險民族主義者的人。

烏克蘭和西方拒絕接受普丁宣稱要將烏非軍事化和「去納粹化」的目標，以此作為與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）展開戰爭的藉口。

梅丁斯基表示，莫斯科將在會談中繼續提出這一問題，他稱烏克蘭擁有納粹軍事編隊，擁有象徵意義、訓練和意識形態。他說:「我認為我們肯定會一次又一次的回到這個問題上。」

澤倫斯基曾痛批，俄羅斯的行為就像納粹一樣，在戰爭中破壞烏克蘭的城市，造成數千人死亡並迫使數百萬人逃離家園。