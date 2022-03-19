相較男單16強賽3局苦戰勝出，台灣一哥周天成凌晨全英羽球公開賽8強賽打得更得心應手，以21比10、21比15力挫印尼名將克里斯蒂，闖進4強，將對決丹麥球王安賽龍。

世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級1000系列全英公開賽在英國伯明罕舉行，周天成曾在2020年成為台灣首位晉級男單決賽的選手，最終不敵來自丹麥、世界球王安賽龍（Viktor Axelsen），以亞軍作收。

世界排名第4的周天成這次全英賽首輪以直落二過關後，16強賽以2比1逆轉勝馬來西亞好手劉國倫，有驚無險收下8強門票，凌晨出戰世界排名第8的印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie），克里斯蒂曾拿下2018年亞運男單金牌。

周天成、克里斯蒂過去8度碰頭，儘管周天成以2勝6敗居下風，但最近一次在2019年印尼羽球公開賽交手，周天成歷經3局逆轉勝出。

周天成開賽火力全開，以7比0領先，隨後維持至少3分以上的差距，以21比10搶下首局。

儘管次局短暫陷入亂流，但周天成克服開局0比4落後，一口氣拉出7比0攻勢反超，對手一度扳平比分，但周天成穩紮穩打，再度要回領先優勢，以21比15迎接勝利，僅花36分鐘就收下4強門票。

周天成生涯第3度闖進全英賽4強，對手為安賽龍（Viktor Axelsen），生涯15度交鋒，周天成僅從安賽龍手中拿下2勝，勢必將面臨一場硬仗。

另外，尋求賽史第4冠的世界球后戴資穎，4強賽將遭遇到排名第4、20歲的韓國天才少女安洗瑩（An Se Young），安洗瑩去年斬獲3冠，包括在印尼大師賽、印尼公開賽與年終總決賽連3站封后，上週德國公開賽則闖進4強。（編輯：郭諭儒）1110319