大陸央媒《經濟日報》19 日報導，近日，作為新冠病毒補充檢測方法的「抗原檢測」，成為公眾關注熱點。據了解，首批新冠抗原自測試劑盒在大陸各大醫藥電商平台和線下連鎖藥房已經開始銷售，不少試劑盒剛一上架便被搶購一空。專家表示，抗原檢測應用於高風險、高流行率的聚集性感染人群的檢測，一般人群不必爭搶新冠抗原自測盒，更不必囤貨。

《經濟日報》報導，大陸網店「阿里健康」已開始銷售多種規格的新冠抗原檢測試劑盒。南京、杭州、上海等城市也開賣新冠抗原檢測試劑盒。

新冠抗原自測究竟有哪些優勢？大陸國家衛生健康委臨床檢驗中心副主任李金明說，抗原檢測通過抗原抗體的結合反應來測抗原，特點是方便、快捷。Omicron等變異毒株傳染性很強，給疫情防控帶來了挑戰。在一些不具備核酸檢測能力的基層地區，或者面向一些感染風險相對較高的集中隔離人員，使用抗原檢測，可以不需要專門實驗室和複雜儀器，以更短時間檢測出結果。「可以使早發現的關口前移，為後續精准防控節約大量時間和人力。」

報導稱，需要注意的是，抗原檢測不能代替核酸檢測。核酸檢測依舊是確定新冠肺炎感染的「金標準」。李金明表示，核酸檢測的敏感性比抗原檢測要高100倍至1000倍。如果感染新冠肺炎病毒，病毒含量在咽部有一個由少到多的過程，如果含量達到每毫升100萬甚至1000萬，這時候大部分通過抗原可以檢測出來。做得好的抗原檢測特異性可達99％，但核酸檢測在方法學上特異性是100％。也就是說，核酸檢測在方法學上沒有假陽性。當抗原檢測是陽性時，一定要做核酸檢測確認。

「抗原檢測應該用在高風險、高流行率聚集性感染人群的檢測，一般人群沒必要做抗原檢測。」李金明談到需要使用自測試劑盒的群體時說，首先是到不具備核酸檢測能力的基層醫療衛生機構就診，伴有呼吸道、發熱等症狀且出現症狀5天以內的人員。

其次，隔離觀察人員，包括居家隔離觀察、密接和次密接、入境隔離觀察、封控區和管控區內的人員。

最後，有自我檢測需求的社區居民，比如有的居民覺得自己不小心接觸到可能帶有新冠病毒的物品，擔心會被感染，可用抗原檢測的方法自測。「抗原檢測的頻率一天一次就好，不需要太頻繁。」

根據大陸《基層醫療衛生機構新冠病毒抗原檢測基本要求及流程》，抗原標本分為鼻咽拭子、口咽拭子、鼻腔拭子三類。鼻腔拭子相對來說易上手，適合居民在家中自行檢測。