淡江大學俄語系兼任教授的彼薩列夫（А.А.Писарев）。（圖／翻攝自淡江大學俄國語文學系官方網站）

俄烏戰爭進入第24天，引發全球關注。在台灣擔任淡江大學俄語系兼任教授的彼薩列夫（А.А.Писарев）表示，戰事起碼要到5月才有可能結束；俄羅斯雖面臨西方國家嚴重制裁，但這並不會直接破壞俄羅斯經濟，俄羅斯人目前對制裁的感受並不強烈，當地人仍能生存。

彼薩列夫擁有俄羅斯莫斯科國立大學歷史學全博士（俄式學制）學歷，專長領域為政治、歷史及俄語教學，並曾任俄羅斯莫斯科大學亞非學院歷史系主任。彼薩列夫17日接受香港媒體《中評社》訪問指出，按照烏克蘭憲法，烏克蘭是不加盟的中立國家，但從2014年烏克蘭歷經政變後，烏克蘭從不加盟中立到目標加入北約，當然挑起俄羅斯對自身國土安全的擔心。

彼薩列夫認為，俄烏戰爭應無法輕易停火、停戰，會持續好一段時間，起碼要到5月才有可能結束。

針對俄羅斯當地現況，彼薩列夫表示，俄羅斯面臨的制裁非常嚴重，但其實這些制裁所造成的影響，並無法讓老百姓馬上感覺到，目前大家才開始慢慢有感。例如他16日才收到朋友來信，說俄羅斯進口貨品價格已翻倍，基本日用品也開始出現缺乏，例如在商店可能找不到白糖等。然這些制裁不會馬上全面破壞俄羅斯經濟，恐要到年底俄羅斯人才會更清楚感受到制裁，雖目前已造成部分影響，但俄羅斯人還是可以生存。