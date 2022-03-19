台灣天氣潮濕，冷到時候凍到骨子裡，且只要下雨衣服就很難乾，一名男網友想在家中浴室安裝暖風機，想詢問大家好用否？對此，不少過來人大讚很好用，冬天洗澡脫光光都很溫暖，且遇剛洗完澡超潮濕的浴室，只要拿拖把擦過，再打開乾燥功能約30分就乾了；濕衣服也能直接掛浴室烘乾。

一名男網友近日在臉書社團《裝潢DIY研究室》上發文說，近日裝潢家裡，想在浴室裡面裝個暖風機，但身邊沒有人用過，因此不知道暖風機到底好不好用？值不值得安裝？因此只能求助廣大的網友們分享使用心得。

不少過來人大讚「浴室暖風機超好用！」冬天洗澡非常舒服，而且浴室用拖把擦過一輪，把乾燥功能打開以後，大約半小時原本濕漉漉的浴室就全乾了，而且下雨天將衣服掛在浴室裡，還有烘乾衣服的功能。「好用，老家有裝」、「真的好用，遇到梅雨季節，住大樓都是衣服掛浴室開乾燥就會乾了」、「好用，冬天洗澡超舒服，之後浴室拖把拖過，乾燥開半小時就乾，雨天還可以乾衣」。

另也有網友提醒，選購暖風機除了看廠牌之外，配合浴室大小來選購很重要，當初沒想太多，結果裝好後老覺得浴室不夠熱。另也有人說，暖風機運轉的時候，聲音蠻大的，但這樣就不會忘記關，也蠻好的。「風的聲音比較大，但是覺得好用」、「聲音是有點大聲，不過這樣才會記得關」。