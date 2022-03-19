The Padres have acquired Luke Voit from the New York Yankees.



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洋基一壘手渥特（Luke Voit）被賣給了教士，大聯盟官網19日報導，洋基同意送出渥特，換取教士小聯盟投手藍吉（Justin Lange），這是1換1的交易。渥特表示：「我知道這兩天就會發生了，我真的很興奮，不只是這支新球隊，而且他們是處在贏球模式。」

2020年疫情縮水球季，渥特出賽56場繳出22轟，成為美聯全壘打王。他上季受到膝傷困擾，出賽僅68場，剩下11轟、0.239打擊率，守備位置也被球季中加盟的雷佐（Anthony Rizzo）取代。

洋基去年開季時以布魯斯（Jay Bruce）頂替一壘，連敗之後改為勒馬修（DJ LeMahieu）暫代，布魯斯乾脆宣布退休。直到7月底，小熊將雷佐賣給洋基，雷佐是4次金手套、1次白金手套得主，攻擊火力也不差，終於解決洋基的一壘問題。

雷佐季外成為自由球員，封館結束之後，最厲害的一壘手弗里曼（Freddie Freeman）加盟道奇，歐森（Matt Olson）轉隊到勇士，洋基於是又簽回雷佐，種種跡象顯示洋基本來就不要渥特了。

教士陣中原有一壘手荷斯莫（Eric Hosmer），荷斯莫、渥特兩人分別是左打與右打，本季新制度開放國聯使用DH指定打擊，因此渥特仍有機會為教士貢獻火力。新任總教練馬文（Bob Melvin）說：「渥特很適合我們，我的球隊與他交過手，他可以擔任DH對付左投，偶爾守備一壘，幫我們成為更好的球隊。」