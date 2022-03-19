只能說籃網明星前鋒杜蘭特不僅愛在網路上跟鄉民互嗆，在現實生活嘴巴也是不饒人！前役讀秒階段跟場邊球迷爆粗的杜蘭特，19日遭到聯盟罰款2.5萬美元，理由是他對球迷使用侮辱性語言，這已經是杜蘭特本季第2次對球迷爆粗遭到罰款了。

籃網17日主場遭遇獨行俠，來到最後9.4秒，場邊一名球迷突然對著杜蘭特大喊，「杜蘭特，你必須跳出來接管這場比賽！」沒想到杜蘭特情緒突然失控，馬上回嗆，「你他X的最好給我閉嘴！」問題是這在自家主場，杜蘭特卻仍爆粗了。

時間回到去年12月11日，杜蘭特領軍籃網作客老鷹主場，當時也有一名球迷對著杜蘭特喊，「杜蘭特，別再抱怨了！」杜蘭特回嗆，「把你的嘴閉上，XXX。」當時杜蘭特也被聯盟罰款2.5萬美元，看來這種罰款對於杜蘭特來說不痛不癢。

杜蘭特雖然堪稱當今NBA最強大的進攻球員之一，問題是他在情緒管理上面始終問題很大，跟場邊球迷互嗆早是家常便飯，重點是他的聲音有沒有被錄到而已，反正他更喜歡在社群媒體跟球迷嗆聲，接下來他也不會改變自己這種風格的。