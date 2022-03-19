本月又有多台全新手機登台開賣，像蘋果推出的入門機種第三代iPhone SE，昨天（18日）就正式開賣，主打搭載了旗艦級的A15仿生晶片，更保留了Touch ID，1萬3900元起的售價看起來相當有競爭力，此次將就iPhone SE的硬體、拍照上作實測，讓還拿著iPhone 8以下及上代SE的消費者考慮入手新機的可能。

蘋果的iPhone SE，共午夜色、星光色、 (PRODUCT)RED 3色，定價1萬3900元起。（蘋果官網）

iPhone SE雖然搭載了與上代一樣的4.7吋Retina HD螢幕，但卻加入了5G及A15晶片，以蘋果提供的數據來看，晶片比上代的繪圖處理效能最高可提升1.2倍，影片播放時間也能多延長2小時，實測在5G的網絡連接下，快速滑動螢幕時也不會卡頓，同時打開多個APP也能處理得相當流暢，能一手掌握全機身、手感圓潤。

iPhone SE日間自拍實測。（石欣蒨攝）

iPhone SE夜間自拍實測。（石欣蒨攝）

iPhone SE此次加入了智慧型HDR 4，加上A15晶片的加持下，白天大太陽下背光自拍，還是能拍出與旗艦機相約的細膩照片，背景物也清晰可見，未有過曝的狀況，拍攝效果忠於iPhone本來相當自然的風格，人像模式時也能達到自然的背景虛化的景深效果，不過低光源下自拍卻因鏡頭僅700萬像素，因此噪點會較高，但HDR 4仍會自動加強亮度，讓人物較清晰。

iPhone SE日拍實測。（石欣蒨攝）

iPhone SE 5倍變焦下實測。（石欣蒨攝）

iPhone SE搭載1200萬像素廣角單相機，但因有HDR 4及A15晶片的幫助下，在日間拍攝時的表現還是相當不錯，太陽的光線不會散開、過曝，植物也保有一定綠色色彩，但拍攝時整體色溫偏暖黃，可用新的攝影風格功能去自行調整色溫與色調，另最高可達5倍數位變焦，對焦迅速，但未有變焦快捷鍵，需兩指操控放大與縮小，但考慮到1萬初的價格上來說，整體表現相當不錯。

iPhone SE夜拍實測。（石欣蒨攝）

iPhone SE雖然未有搭載夜拍功能，但表現仍是相當不錯，拍攝播放影片的大螢幕時，仍未有過曝，照片成像清晰，雖然光暗對比拉得不高，暗處也未如旗艦機表現般清晰，但仍可看到部分細節處，整體表現比想像中來得更佳。

iPhone SE此次的相機硬體雖然未有更新，但在軟體如HDR 4，以及A15晶片的加持下，拍攝成效比預期的更好，對比上一代用戶來說更會是有感的升級，而且因有A15的晶片，手機效能也是相當快速流暢，在1萬初的價格來說，相信能滿足此價格帶的消費者。