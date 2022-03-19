南韓超人氣女團BLACKPINK成員Lisa有精緻臉蛋和勻稱身材，讓她擁有「人間芭比」的美名，2021年更成為全球第一美臉孔，可說是實至名歸；出身泰國的她到南韓發展，星途順遂還紅回自己國家，就連大陸選秀節目都搶著邀約，近期她因一支廣告影片陷入爭議，甚至因此可能觸法。

BLACKPINK成員Lisa有著冷艷外型和緊緻身材，舞台上的表現爆發力十足，私下卻是個傻大妞，反差萌吸引了不少粉絲。近期受酒類品牌簽下成為亞洲代言人，官網PO出一系列宣傳照片及影片，影片中Lisa用標準的英文說著廣告詞，在螢幕前露出性感神情，與旁人一同舉杯營造歡樂氣氛，至於照片中Lisa一頭粉色短髮，手拿著一罐酒，露出小蠻腰，對著鏡頭擺出有氣勢的表情。

Lisa代言酒類廣告恐觸法。（lalalalisa_m IG）

宣傳廣告一出立刻引起大批粉絲分享轉發，怎料卻引起泰國政府的注意，據泰媒報導，泰國的酒類管制委員會已經針對Lisa拍攝的酒類廣告，以及流傳該廣告的泰國公民展開調查。

據了解，泰國是佛教國家，因此訂下法規媒體上禁止任何酒類的廣告，且不能有誘導性飲酒的嫌疑，違反者將被處以50萬泰銖（約台幣42萬元）的罰款，或是一年以下有期徒刑。知情粉絲跳出來替Lisa澄清，擔任酒類廣告代言人並不會在泰國形成違法，泰國政府只會處罰當地社群平台上的傳播者，並非Lisa本人，希望大眾不要誤會。

而Lisa經歷風波後似乎沒受到影響，14日在微博上發出自己拍攝的廣告，並用中文寫下「想要走出一條屬於自己的路，除了努力、不懈、熱情，更需要身邊夥伴的鼓勵共冕！」，粉絲則在底下留言「恭喜拿下新代言！！！我們愛妳！！！」、「太帥了吧，恭喜」、「以後一起喝一杯啦」

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