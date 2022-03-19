韓國女團Baby Boo於2015年出道，由4位女星組成，其中成員多濱（現藝名：Dayul）本來是團中的主唱，2018年和公司鬧翻解約並提告，如今單飛出道的她，最近上節目透露早年被經紀公司虐待，上運動會節目沒有經紀人陪同，使她只能躲到廁所吃飯，遇到性騷擾還會被工作人員勸忍耐，「不要制止對方」，最後工作3、4年後還沒薪水可拿，遭遇比奴隸更慘。

Dayul在2018年宣布退團後，Baby Boo也於2020年正式解散，最近Dayul上節目《近況奧林匹克》大聊過去辛酸史，透露剛出道不紅曾被安排一個人上《偶像明星運動會》，外界以為是露臉爭名氣的好機會，但她坦言錄影過程相當不堪，當時不僅沒有工作人員或經紀人陪同，公司連三餐都沒幫她準備，她最後只好拿了現場贊助的三明治躲到廁所吃飯，但心情太糟，吃了幾口就吃不下去。

Dayul想起過去被公司虐待過程痛哭。（圖／翻攝自근황올림픽 Youtube）

最扯的是，Dayul分享，當年跑活動時曾被觀眾砸酒瓶，公司沒保護她們，參與活動時被相關人士接近偷摸屁股、甚至差點被偷親，公司代表卻要她們吞忍，稱：「他們是辦活動的重要人士，未來可能會再安排活動給我們，所以不可以拒絕他們」，說到此，Dayul落淚說，如果是其他偶像一定會有保鑣或工作人員保護，但她們只能彼此依靠訴苦，最後忍無可忍，她才決定提出解約。

Dayul更補充，當時她出道4年，隨公司安排參與了500多場商演，別人以為她荷包賺滿滿，但說實話，她一毛都沒被拿到，2019年Dayul就曾上節目《紀實探查隊》大爆這段過往，當時消息傳開，網友便封Baby Boo是「奴隸女團」，近日Dayul更曝那段時間根本像活在地獄，不僅工作被性騷擾沒錢拿，宿舍環境更糟糕，連窗戶都關不起來，可見公司根本不關心她們的安全和隱私，只想從她們身上撈錢。