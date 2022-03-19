許多單身的人都會到月老廟求姻緣，不過有女網友日前去拜月老，期待著月老會助她順利脫單，沒想到過沒多久桃花反而全沒了，讓她很崩潰，貼文曝光引起討論，揭1關鍵，認為月老在幫忙過濾不適合的對象，反而是好事。

一名女網友在Dcard發文表示，每次跟朋友去拜月老，回來沒多久，跟原本曖昧的對象就漸漸冷淡了，甚至斷聯，這樣的情況至少有3次了，屢試不爽，讓原PO超級崩潰，直喊「拜完月老桃花全沒，難道是月老不想我脫單？」

貼文一出引起熱烈討論，許多人點出關鍵原因，月老也會斬斷爛桃花，紛紛表示「拜月老反而會斷了不適合自己的姻緣哦」、「爛桃花走了，好事近了」、「這樣蠻好的呀，斷不適合的，為了給你好的」、「月老：怎麼都爛桃花，我先幫你斬了」。

也有許多人遭遇過相似情況，並分享自身經驗「我拜過兩次，拜完直接分手，即刻見效，不過月老真的是會斬爛桃花，我兩任都是拜完就熊熊發現偷吃證據，超神奇，當初還以為是月老討厭我」、「每次我拜完月老，曖昧對象就脫單了，但對象都不是我」、「我也是欸，還有拜完馬上讓我抓到對方是釣魚海王的」、「剛開始其實也是跟你一樣，想說怎麼拜完桃花運變超差，但後來發現月老爺爺真的幫我斬的都是爛桃花」。