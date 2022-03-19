現代社會講究兩性平權，但女孩子條件太好，真的會讓男性卻步嗎？日本一名女高材生就遇到這個問題，甚至一連遭50幾人婉拒交往，儘管後來結了婚，和先生也出現磨合問題，不禁大嘆「到底是誰的問題」。

日媒《文春Online》報導，Arare（化名）畢業於東京大學研究所，她透露，當初要進東大時，家人就以「日後會嫁不出去」為由表達反對，她仍堅持夢想，毅然進了東大。

沒想到真的被家人料中，Arare求學雖順利，也考上研究所，感情路卻一直碰壁，近30歲還沒找到合適對象。眼看身邊年紀差不多的好友們陸續結婚，她開始玩交友軟體，不料前後認識了50多人，沒有一人願意與她交往。

Arare直言，這50幾人中，有不少人喜歡她的外型，追問才知道問題出在「她的學歷太優秀了」，許多男性嘴巴上不說，其實心裡備感壓力，私下認為女方不會是理想中服服貼貼的乖巧女友。

後來Arare終於找到另一半，但步入家庭後，兩人間有許多問題待磨合。報導分析，Arare自小不知挫折為何物，作風較強勢，男方雖肯定她的能力，內心還是有「男主外女主內」的傳統觀念，認為家事要由女方負責。兩人觀念上的落差，導致婚姻生活並不如Arare想像的美好。