面對年底的選舉，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，年底選舉走向已轉趨有利執政黨，若民進黨提名沒有爭議，國民黨在6都16縣市除金馬外，將沒有一個地方是安全的。此分析曝光後，引發網友熱烈討論，有人就說「台灣被民進黨搞得還不夠亂嗎？」「民進黨如果今年再讓台灣繼續停電缺電，那沒有一處是安全的」。

根據《中國時報》今(19日)報導，游盈隆認為，「藍白合」呼聲最近此起彼落，反映了藍營的焦慮，但藍白合機會不高，主因是藍營領導階層危機意識不足、藍營老大心態作祟，及民眾黨對國民黨心存敬畏和輕蔑。另外，他說，年底選舉走向已轉趨有利執政黨，藍白合都不見得打贏民進黨，何況藍白不合？台北市就是最好的例子。2022在「四缺一不利」新形勢下，若民進黨提名沒有爭議，國民黨在6都16縣市除金馬外，將沒有一個地方是安全的，包括新北市與台中市。

對此有網友在《中時新聞網》、《Yahoo新聞》相關報導底下討論，有超過200則留言，其中有人說「全台輪流停電，沒一處是安全」、「管他國民黨在哪裡安不安全...只要是給綠營執政的都不會安全...不是嗎？」「胡扯」；另外有人認為，「每次國民黨自己認為情勢大好，各家人馬就開始幻想各種勝選模式，內鬥打架，結果就...」、「國民黨如果不痛定思痛，那麼今年底的九合一選舉下場必敗」。