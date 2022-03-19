1名女網友日前在社群網站《Dcard》哭訴，自己和男友愛情長跑10年，自從男友到酒店工作後，整個人都變了樣，各種冷暴力外還跟原PO說要分手，如果不想分手就和別的男人上床搞3P，並且接受他約砲，網友們看完貼文後逗趣回：「分了吧，看他20年後會不會打給你說要結婚 ，記得不要換電話號碼」。

原PO在《Dcard》崩潰發文寫下，兩人交往並10年多，原本以為可以熬過7年之癢，走向婚姻，不料自從今年年初，男友從原本是超商店員，換到酒店上班後整個人就變了，剛入職時說想拚事業，會花比較少的時間陪伴，原PO全力支持，幫他洗衣打掃煮飯，但男友的脾氣卻越來越爆躁，常常躲起來講電話，還直接不回家。

男友現在更以想要一個人為由，要求女網友分手並要她搬出去，原PO表示，自己真的太愛男友了，捨不得分手，不料對方卻回，「如果不分手的話，就接受他約砲，且去和其他男子玩3P」，令女網友非常心寒，為何10年感情會變成這樣。

貼文一出吸引不少網友暴怒，「分了吧，看他20年後會不會打給你說要結婚，記得不要換電話號碼」、「妳要慶幸還好沒跟他結婚啊！趕快分手」、「最近怎麼這麼多渣男啦」、「感覺他就把妳當酒店小姐」、「妳以後是不是要賣淫養妳男朋友啊！妳腦子裡到底有多少水」、「請為了妳自己而活，人生還很長呢」。