微軟推出全新主打高效能的Surface Laptop Studio和Surface Pro 8；Surface Laptop Studio專為開發人員、專業創作者、建築師等有專業需求的使用者打造，搭載第11 代Intel Core H系列四核心處理器與NVIDIA RTX A2000 GPU，能快速流暢執行各種複雜的繪圖軟體，搭載窄邊框14.4吋PixelSense Flow、支援最高120Hz的觸控螢幕，也能切換成筆電、平板、展示的使用模式，定價4萬6888元起。

微軟全新的Surface Laptop Studio，定價4萬6888元起。（微軟提供）

而Surface Pro 8則是首採具Intel Evo認證第11代Intel Core處理器的裝置，更提供高達16小時的電池續航時間，同時配備Thunderbolt 4連接埠，鍵盤也加入Surface Slim Pen 2手寫筆收納及充電功能，共推出白金和石墨黑 2色，定價3萬3888元起。兩機除了擁有高效能以外，更重視能源消耗與廢棄物回收，而目前所有Surface裝置都將達到IT產業全球領先的生態環保標章認證（EPEAT），確保電腦產品從設計、能源到回收再利用都符合永續精神。