小米在周四（17日）宣布推出全新旗艦機Xiaomi 12系列，為旗艦機種首次把售價拉提到2萬3999元起的市場，可見品牌對於手機表現相當有信心，主打夜拍及全新的Xiaomi ProFocus運動追焦技術，此次就將實測各種基本的拍攝功能，讓消費者先了解此次入門級旗艦機Xiaomi 12。

小米的Xiaomi 12，共紫色、藍色、灰色 3色，定價2萬3999元起，即日起開放預購，4月1日起正式開賣。（小米提供）

Xiaomi 12則是搭載了6.28 吋FHD+螢幕，提供超過680億種色彩顯示、支援120Hz AdaptiveSync技術，螢幕色彩豐富、亮度充足，採高通Snapdragon 8 Gen 1處理器，滑動起來也相當流暢，不過當開啟多個APP或較複雜的APP時會略有卡頓，窄機身配流暢側面曲線，單手握起手感相當不錯。

Xiaomi 12日間自拍實測。（石欣蒨攝）

Xiaomi 12夜間自拍實測。（石欣蒨攝）

小米向來的自拍效果就相當出色，此次Xiaomi 12就搭載了3200萬像素的前置鏡頭，更能運用廣角、HDR、夜景模式等功能拍攝，白天的自拍在背光下背景不過曝，人物的美肌效果也相當自然，細節亦有保留，人像模式下也有更多電影光效等功能選擇，景深效果也非常自然，而在低光源拍攝時也明顯可自動補充亮度，背景物都清晰可見，而人物細緻度雖未有光源充足下高，但仍算清晰。

Xiaomi 12日拍實測。（石欣蒨攝）

Xiaomi 12 10倍變焦下實測。（石欣蒨攝）

Xiaomi 12採5000萬像素三鏡頭組合，123度的廣角功能拍照起來更方便，而對於光線的操控也相當穩定，太陽未有過曝，雲朵更是清晰可見，周邊環境的細節與色彩也保留得宜，不過暗處就相對不清晰及暗黑，不過就能另外運用5000萬像素廣角主鏡頭，加上Xiaomi ProFocus運動追焦技術，拍攝移動物時就更方便，更支援最高10倍變焦，整體色調偏冷，但與肉眼所看更為接近。

Xiaomi 12夜拍實測。（石欣蒨攝）

Xiaomi 12的廣角鏡頭，配上升級強化的「超級夜景拍攝」功能，不僅兩個大螢幕的色彩豐富、畫面也相當清晰未過曝，而百貨走廊的燈光也處理得相當精準、未有暈散，細節如欄杆等都清晰可見，夜拍的整體表現相當不錯，加上全新的追焦功能，就算晚上拍攝移動的人或物都能清晰捕捉。

Xiaomi 12作為小米初升級2萬3999元起價格帶的入門機來說，整體在各方面的表現也令人滿意，特別夜拍功能在拍攝時也相當迅速，成像也展現了該價格帶該有的水準，不過在追焦拍攝時需要花較多時間嘗試，而且擁有相當多的拍照、錄影的特效效果，對於愛拍照的消費者來說，是另一個新的選擇。