皮膚顏色產生變化要注意！心臟內科醫師劉中平分享，曾遇過患者雙腿發黑，看了很多皮膚科都無解，抽血檢查才發現是罹患嚴重糖尿病，血糖飆到300多，導致腿部出現黑褐色斑點。對此，中山醫院家醫科醫師陳欣湄表示，身體皮膚可初步辨別身體狀況，並分享4種皮膚顏色變化（黑紅灰紫）示警。

陳欣湄在節目《健康2.0》上發文分享，去長輩家中進行居家照護，當時曾被患者抱怨，冬天天氣很冷，為什麼來檢查一定要掀開暖暖的被子呢？對此，她解釋說，這是因為要目測皮膚的顏色變化，尤其是腳的顏色特別重要，因為腳是最遠的地方，若是身體有狀況通常會在第一時間顯現出來。

陳欣湄表示，民眾若發現自己皮膚的顏色與過去相比，出現4種顏色變化，分別是黑（黑褐色）、紅（深紅發黑）、灰（透光無血色）與紫（瘀青），那可就要小心了，也許是身體正在經歷一些轉變。

陳欣湄指出，居家照護照顧一位年長的女患者，打開棉被一看覺得對方的腳似乎有些怪怪的，因為她的腿如同套上濾鏡一樣，呈現灰色的，而且兩隻腳的顏色明顯不同，因此她當下立刻將女患者送到醫院檢查，最後竟然是「周邊動脈阻塞」。

醫師劉中平則分享，曾遇到一個46歲的男患者發現雙腿慢慢變黑，看了很多皮膚科都沒有好，轉往醫院檢查才發現「血糖飆到300多（正常空腹血糖為70~99 mg/dl）」，通常血糖超過120mg/dl就是糖尿病，但患者本身竟完全不知道自己有這方面的問題，而糖尿病患者久了，在小腿會產生黑色素斑。

劉中平也說，如果是「周邊動脈阻塞」的話，兩腳顏色會不太一樣，一隻腳紅、一隻腳粉偏白，摸一摸有問題的那隻腳通常都會冰冰的，因為血流不過去；如果腳白裡透光、摸起來像是水腫一樣凹陷，可能是類固醇過量，不論是誤食，或者是治療劑量太重了；至於單腳瘀青、腫脹發紅則是靜脈栓塞。