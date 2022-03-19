俄烏戰爭持續至今，許多烏克蘭民眾毅然拿起武器加入前線，不僅有效抵抗俄軍入侵，也獲得國際支持，突顯「全民國防」的重要性。國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖指出，「全民國防教育」作為「全民國防」極重要的一環，當前全民國防教育面臨「正式師資開缺稀少」及「打靶欠缺有經驗適格師資」兩大困境，全民國防教育恐將淪為空談。

陳學聖表示，當前全民國防教育正式師資開缺稀少，在2021學年度全國聯招僅開缺2名，獨招僅有1名。事實上，教育部在宣傳師資培育時所預估的需求，也與後期出現大幅落差。

陳學聖指出，在2019年，教育部表示全民國防教育師資需求共363名，包括專任178名、跨校合聘專任185名；但在2020年，教育部卻將預計缺額數改為305名，包含專任98名，代理教師34名，代課（兼任）教師173名，專任員額數落差超過3倍，讓已參與師資培育的學員措手不及，權益受損。

陳學聖說，如今，在正式教師實際開缺上，卻又出現一年只有3名的窘境。未來在教官退出校園後，全民國防教育要如何落實？令人擔憂。

陳學聖表示，而在打靶方面，也出現缺乏有經驗適格師資的問題，打靶在本質上具有一定危險性，然而，當前全民國防教育師資不一定都接受過實際打靶的訓練，未來一所學校可能僅有1位全民國防教育師資，恐無法負荷學生打靶的演練。

陳學聖呼籲，政府應儘速改善當前全民國防教育所面臨的困境，否則全民國防教育恐名存實亡，無法落實《全民國防教育法》明定的「增進全民之國防知識及全民防衛國家意識」目標。